Perché la tracciabilità industriale è diventata cruciale per le PMI italiane? Meno errori, più efficienza e qualità: i vantaggi della tracciabilità nei processi produttivi

La capacità di controllare ogni fase produttiva incide in maniera fondamentale sulla competitività delle imprese manufatturiere. Per le PMI italiane lo strumento della tracciabilità industriale riduce gli errori, migliora la qualità e gestisce in maniera importante i processi per una maggiore efficienza.

Maggiore controllo e meno inefficienze nei processi produttivi con la tracciabilità industriale

Per il mercato i tempi di consegna, l’affidabilità e la qualità incidono molto sui rapporti commerciali. Sapere dove si trova un prodotto e ricostruirne la storia rappresenta un grande vantaggio. La tracciabilità industriale fa sì che le aziende raccolgano e organizzino informazioni nel ciclo produttivo: dalla ricezione delle materie prime fino alla distribuzione del prodotto finale. Si assocerà ad ogni componente un'identità che è riconoscibile e collegata a dati come la provenienza, la data di lavorazione, il lotto e i controlli a destinazione. Ci sono diverse tecnologie: il QR code, i codici a barre, i sistemi RFID, etichette con marcature specifiche. La singola scelta varia dalle caratteristiche della produzione, dal livello di automazione richiesto e dalle condizioni ambientali. L'identificazione componenti ha un'importanza particolare nei settori in cui anche un unico elemento influisce su sicurezza e prestazioni finali. Avere informazioni precise porterà a ricostruire tutte le fasi della lavorazione e circoscrivere eventuali interventi di correzione. Si ridurranno i tempi per individuare le cause del problema limitando gli effetti sulla produzione e la consegna. Se prendiamo in considerazione le piccole e medie imprese la digitalizzazione delle informazioni ridurrà la dipendenza da registri manuali e documenti di cartacei, difficili da consultare e aggiornare. I dati saranno più accessibili ai diversi reparti e potranno supportare controlli di verifiche interne, la qualità e i rapporti con fornitori e clienti. Ideale sarà la figura di uno specialista nell'identificazione industriale e nella sicurezza sul lavoro in questo senso.

Industria 4.0 Italia: i dati connessi, la manutenzione e anche la logistica

La trasformazione digitale della manifattura ha ampliato le possibilità che vengono offerte dalla tracciabilità. Nel concetto di Industria 4.0 Italia i macchinari connessi, i sistemi MES, i software gestionali e le piattaforme di monitoraggio integrano le informazioni delle fasi operative. Una visione più completa di tutta l'attività produttiva che individua i ritardi, interviene sulle anomalie e verifica la disponibilità dei materiali. Un'applicazione molto importante riguarda la manutenzione preventiva impianti. Avere sempre a disposizione uno storico degli interventi, registrare eventuali anomalie e associare le attività manutentive alle singole apparecchiature aiuta a programmare le verifiche riconoscendo in tempo utile i segnali di usura. Si pianificherà la manutenzione con più consapevolezza riducendo il rischio di fermi imprevisti e i costi delle riparazioni urgenti. La logistica beneficerà di una gestione più precisa sulle informazioni. Le merci identificate automaticamente faciliteranno le operazioni di magazzino limitando gli errori nella movimentazione, semplificando la verifica di entrata/uscita dei materiali. Si avrà una ottimizzazione supply chain per coordinare meglio produzione, approvvigionamenti e spedizioni. Per le PMI queste soluzioni non significano necessariamente affrontare trasformazioni tecnologiche complesse in un'unica fase. Si comincerà da un reparto o una particolare famiglia di prodotti individuando i passaggi in cui gli errori di identificazione o la mancanza di informazioni possono portare maggiori inefficienze dopodiché il sistema può essere esteso ad altri processi e anche integrato con strumenti gestionali che sono già presenti. La digitalizzazione porta risultati quando risponde a precise esigenze operative. Un approfondimento sul rapporto tra le imprese e l'innovazione è disponibile anche su Ottopagine.

L'importanza di una identificazione affidabile con marcature ed etichette

La tracciabilità è efficace solo in cui le informazioni possono essere associate agli oggetti e recuperate in modo affidabile. La scelta delle tecnologie di identificazione non può prescindere dalle condizioni reali in cui vengono utilizzate. Umidità, temperatura elevate, polvere, abrasioni ed esposizioni a sostanze chimiche possono compromettere la leggibilità dell’etichetta. Il codice deteriorato o la marcatura non riconoscibile possono interrompere il flusso informativo e rendere difficoltose le verifiche. L'etichettatura industriale resistente assume così valore imprescindibile considerando il materiale della superficie, la durata richiesta e l'ambiente di applicazione. Ci sono poi casi in cui sono sufficienti etichette adesive progettate per condizioni operative e specifiche così come in altri si fanno preferire marcature permanenti o sistemi RFID per l'identificazione degli oggetti anche con letture automatiche. La tecnologia va scelta in funzione dell'applicazione senza tralasciare la compatibilità con le stampanti, i lettori e software utilizzati nell'azienda. Andranno stabilite delle regole condivise per la codifica dei prodotti, l'applicazione delle etichette e la registrazione dei dati: meno obblighi e incongruenze. Imprescindibile è la formazione degli operatori affinché le informazioni vengano inserite e aggiornate correttamente nelle singole fasi. Il supporto di uno specialista come detto nelle identificazioni industriali e nella sicurezza lavorativa aiuterà le aziende a trovare soluzioni coerenti con le esigenze produttive. Per le PMI italiane investire nella tracciabilità significa intervenire su un aspetto che coinvolge l'organizzazione, la qualità, la continuità operativa e la logistica. L'idea di base? Non introdurre soltanto nuovi strumenti tecnologici ma costruire un sistema di informazioni che sia attendibile, capace di accompagnare ogni prodotto lungo il suo percorso. Una gestione trasparente dei processi significherà maggiore controllo interno con risposte più rapide alle richieste dei clienti e una maggiore competitività sui mercati di riferimento.

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