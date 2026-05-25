Nuovi modelli d’innovazione digitale per le imprese del sistema Irpinia Sannio Aree interne e Intelligenza artificiale: domani, alle 9.30, nella sede della Camera di Commercio

Sarà presentato domani 26 maggio, alle ore 9.30, presso Palazzo de Conciliis, piazza Duomo 5, ad Avellino, sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in apertura del primo dei tre eventi formativi promossi dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, il report sulla trasformazione digitale nelle aree interne della Campania. La Camera di Commercio Irpinia-Sannio punta a diventare esempio nazionale di supporto alle MPMI attraverso AI, formazione e servizi digitali di prossimità.

Il comunicato

"La trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese non può essere affrontata con modelli pensati esclusivamente per le grandi città e le grandi aziende. È questa la riflessione al centro del report “Digitalizzazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne. Focus sulla Campania e sulle province di Avellino e di Benevento”, realizzato da Alex Giordano - professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato ed esperto di processi di facilitazione per la trasformazione digitale delle MPMI - su incarico della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Lo studio, che sarà illustrato da Alex Giordano in apertura del primo incontro formativo, in programma martedì 26 maggio alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio di Avellino, analizza il rapporto tra digitalizzazione, intelligenza artificiale e territori interni, con particolare attenzione alle province di Avellino e Benevento, mettendo in evidenza come il tema non riguardi soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma la capacità di renderle accessibili, comprensibili e utili per un tessuto produttivo composto prevalentemente da micro e piccole imprese.

I dati evidenziano un quadro ancora fragile. In Campania, nel 2024, ha utilizzato Internet il 75,1% della popolazione, contro una media nazionale dell’81,9%. Anche sul piano infrastrutturale restano forti differenze tra aree metropolitane e territori interni: la copertura della fibra ottica ad alta velocità raggiunge l’80,1% nella provincia di Napoli, mentre si ferma al 59,4% nella provincia di Avellino e al 50,9% nella provincia di Benevento. Il report sottolinea inoltre come l’intelligenza artificiale, oggi adottata soprattutto dalle grandi imprese, rischi di ampliare ulteriormente le distanze competitive se non accompagnata da strumenti di facilitazione territoriale. Secondo il report, le aree interne non devono essere considerate soltanto territori in ritardo, ma possibili laboratori di una innovazione più sostenibile, concreta e coerente con il Genius Loci delle economie locali. Una innovazione capace di lavorare con le specificità territoriali e non contro di esse. È proprio in questa prospettiva che la Camera di Commercio Irpinia Sannio sta sviluppando una strategia articolata di accompagnamento alla trasformazione digitale delle MPMI, nell’ambito del programma nazionale “La Camera del Futuro” promosso da Unioncamere, a cui l’Ente camerale ha aderito tra le prime Camere di Commercio in Italia.

“L’intelligenza artificiale può essere una grande opportunità per le micro e piccole imprese, ma solo se smette di essere percepita come una tecnologia lontana e diventa uno strumento concreto di prossimità. – dichiara il prof. Alex Giordano - Nelle aree interne non dobbiamo importare modelli pensati altrove: dobbiamo costruire un’innovazione situata, capace di dialogare con il Genius Loci, con le competenze produttive e con i bisogni reali delle comunità. È questa la direzione del lavoro che stiamo portando avanti con la Camera di Commercio Irpinia Sannio.” L’obiettivo è costruire un modello territoriale di innovazione capace di rendere il digitale più vicino alle esigenze reali delle imprese delle aree interne, attraverso strumenti concreti, accessibili e orientati alla sperimentazione pratica. “Non stiamo operando un semplice trasferimento tecnologico - dice il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone - ma operiamo favorendo nuove relazioni tra istituzioni, università, imprese e territori. Una sfida che riguarda non solo l’innovazione, ma la capacità delle aree interne di restare competitive, attrattive e generative nel tempo”.

Tra le iniziative avviate rientrano ISIA, il chatbot basato su intelligenza artificiale che supporta imprese e cittadini nell’accesso ai servizi camerali; il MOOC (Massive Open Online Courses) “Intelligenza Artificiale e Trasformazione Digitale per le Micro, Piccole e Medie Imprese”, realizzato insieme all’Università Telematica Giustino Fortunato, un corso online gratuito di 30 ore dedicato a intelligenza artificiale, ecommerce, gestione dei dati, blockchain, Internet delle cose e trasformazione digitale delle imprese; e tre giornate formative gratuite rivolte alle imprese delle province di Avellino e Benevento, pensate come vere e proprie “palestre” territoriali di innovazione. Gli incontri avranno un taglio fortemente operativo e saranno dedicati all’utilizzo concreto delle tecnologie digitali nelle attività quotidiane delle imprese.

Il programma prevede: 26 maggio 2026 – sede CCIAA Irpinia Sannio - Piazza Duomo, 5 - Avellino (AV) “Elementi di AI e Prompt Design per le PMI” Docente: Alex Giordano – Università Giustino Fortunato Un incontro pratico dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane delle imprese: dall’organizzazione del lavoro alla produzione di contenuti, fino all’uso di strumenti AI per marketing, comunicazione e gestione delle informazioni. 23 giugno 2026 – sede CCIAA Irpinia Sannio – Piazza IV Novembre, 1 – Benevento (BN) “E-Commerce e Strategie Digitali di Vendita” Docente: Donato Genua – Manager di E-Direct Un laboratorio dedicato agli strumenti e alle strategie per sviluppare la presenza online delle imprese, migliorare la vendita digitale e raggiungere nuovi mercati attraverso piattaforme e strumenti di commercio elettronico. 26 giugno 2026 – Polo Tecnologico Federico II, San Giovanni a Teduccio - Napoli “Soft Skills per la Trasformazione Digitale” Docente: Federico De Andreis – Università Telematica Giustino Fortunato La giornata si aprirà con una visita ai laboratori del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, sede di alcune tra le principali realtà dell’ecosistema dell’innovazione nazionale in Campania. Seguirà una sessione dedicata alle competenze organizzative, relazionali e culturali necessarie per accompagnare il cambiamento digitale nelle imprese.

Focus dati – Digitalizzazione e trasformazione digitale nelle aree interne della Campania Il contesto: perché parlare oggi di trasformazione digitale nelle aree interne Le province di Avellino e Benevento si trovano oggi davanti a una sfida decisiva: accompagnare la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese senza perdere il legame con le caratteristiche produttive, sociali e culturali del territorio. Secondo il report “Digitalizzazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne della Campania”, realizzato per la Camera di Commercio Irpinia Sannio dal Prof. Alex Giordano docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Giustino Fortunato ed esperto di Trasformazione Digitale per le MPMI , il tema non riguarda soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma la capacità di trasformarle in strumenti realmente utili per imprese, cittadini e comunità locali. Campania sotto la media nazionale nell’uso del digitale Nel 2024, in Campania ha utilizzato Internet il 75,1% della popolazione, contro una media nazionale dell’81,9%. Il divario non riguarda soltanto la disponibilità delle connessioni, ma soprattutto l’uso effettivo dei servizi digitali. Aree interne e infrastrutture digitali Le differenze tra territori metropolitani e aree interne restano molto evidenti anche sul piano infrastrutturale.

La copertura della fibra ottica ad alta velocità raggiunge: * l’80,1% nella provincia di Napoli; * il 59,4% nella provincia di Avellino; * il 50,9% nella provincia di Benevento. Questo significa che imprese e cittadini delle aree interne continuano a incontrare maggiori difficoltà nell’accesso a servizi digitali avanzati, piattaforme cloud, strumenti di lavoro online e applicazioni basate su dati e intelligenza artificiale. Innovazione e fragilità territoriale Il report evidenzia inoltre che la Campania presenta ancora fragilità significative sul piano dell’innovazione, della ricerca e della capacità di assorbire trasformazione tecnologica. Secondo i dati richiamati nel documento, gran parte degli indicatori regionali legati all’innovazione si colloca nelle fasce basse o mediobasse. In questo scenario, le aree interne non vengono interpretate soltanto come territori in ritardo, ma come possibili laboratori di una innovazione più sostenibile, meno standardizzata e più coerente con il Genius Loci dei territori. Microimprese e intelligenza artificiale L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità, ma anche una sfida complessa per le micro e piccole imprese. Nel 2024, in Italia, solo l’8,2% delle imprese con almeno 10 addetti utilizzava almeno una tecnologia basata su AI. L’adozione cresce soprattutto nelle grandi imprese, mentre resta più limitata nei contesti produttivi caratterizzati da dimensioni ridotte.

Per questo motivo, nelle aree interne l’AI non può essere interpretata soltanto come automazione avanzata, ma anche come strumento di supporto alle decisioni, organizzazione del lavoro, accesso alla conoscenza, relazione con il mercato e rafforzamento della competitività. Il ruolo della Camera di Commercio Irpinia Sannio In questo contesto si inserisce il percorso promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio nell’ambito del programma nazionale “La Camera del Futuro” di Unioncamere. L’obiettivo è costruire una infrastruttura di accompagnamento alla trasformazione digitale capace di rendere il digitale più accessibile, vicino e concreto per le imprese delle aree interne. Tra le iniziative avviate: - il chatbot IS.I.A. , basato su intelligenza artificiale, per facilitare l’accesso ai servizi camerali; - il MOOC gratuito “Intelligenza Artificiale e Trasformazione Digitale per le MPMI”, realizzato insieme all’Università Telematica Giustino Fortunato; - le tre giornate formative gratuite dedicate alle imprese delle province di Avellino e Benevento. Secondo il report, la trasformazione digitale delle aree interne può diventare efficace solo se accompagnata da alleanze territoriali tra istituzioni, università e sistema produttivo, capaci di trasformare il digitale in accesso, servizi, competenze e opportunità concrete per le imprese".