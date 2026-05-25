In Irpinia i primi eletti: Boccuzzi, Galgano e Siconolfi vincono il quorum Comunali 2026 i primi sindaci nell'avellinese tra i 13 comuni che rinnovano i consigli

Effetto quorum e nei comuni con un unico candidato ci sono già i primi eletti in provincia di Avellino. In tre comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio l’unico ostacolo per le liste da sole in campo è stato infatti il quorum. L’unica sfida è stata il quorum per due sindaci uscenti ed una lista di giovani. A Guardia dei Lombardi, dove alla fine in corsa per le amministrative c'è stato solo il primo cittadino uscente Francescantonio Siconolfi, sfiduciato nel 2025.

San Mango sul Calore

Stessa condizione anche a San Mango sul Calore, dove la corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio sarà in campo solo c'è stato solo il primo cittadino uscente Teodoro Boccuzzi, con la sua Uniti per San Mango. Anche a Calitri, a sorpresa, sono rimasti in campo solo i giovani della lista che candida a sindaco il trentacinquenne Attilio Galgano.

L'affluenza

Tutti e tre eletti grazie al superamento del quorum a Calitri con oltre il 66 per cento di presenze alle urne, a Guardia Lombardi con il 59,40% e a San Mango sul Calore con il 63,12%.