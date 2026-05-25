Trevico: conferita la cittadinanza onoraria a Francesco Ciancia Ecco il video integrale della cerimonia

Riceve dalle mani del sindaco Nicolino Rossi la cittadinanza onoraria e le chiavi della città nello storico palazzo Scola a Trevico, Francesco Ciancia, Head of Global Manufacturing Stellantis. Una cerimonia semplice, calorosa e ricca di significati.

"Figlio di Vera Salerno, Francesco ha trascorso gran parte delle sue vacanze estive a Trevico, nel paese del grande regista Ettore Scola

A condividere insieme a Ciancia, questo momento di gioia, i suoi genitori, parenti ed amici, oltre all'amministrazione comunale di Trevico, in primis il consigliere Mimmo Addesa e al grande Luigi Giovanniello con le immancabili eccellenze, conosciute e apprezzate in Italia e all'estero.

E' stato il sindaco Nicolino Rossi a scandire con orgoglio la motivazione della prestigiosa onorificenza:

"Per l'ininterrotto rapporto affettivo e familiare con il comune di Trevico iniziato nella prima infanzia e consolidatosi in adolescenza ed in età adulta con un legame identitario con la comunità locale di origine. Per il prestigio conseguito attraverso gli studi ed il particolare impegno dimostrato in campo professionale, maturato in primari gruppi automobilistici internazionali, nonchè per il prezioso ed unicum contributo scientifico e tecnologico apportato allo sviluppo ed all'innovazione dei sistemi produttici globali con spiccata professionalità, analitica competenza, visione strategica ed eccellenti capacità manageriali, riconoscendone l'elevato valore intellettuale, tecnico e scientifico".