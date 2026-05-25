Elezioni amministrative ad Ariano: ecco il dato della prima giornata La percentuale dei votanti nel secondo comune più importante della provincia di Avellino

Si chiude con un dato interessante il primo round della maratona elettorale ad Ariano Irpino, secondo comune più importante della provincia di Avellino chiamato ad eleggere il nuovo sindaco tra Carmine Grasso, Mario Ferrante e Roberto Cardinale.

Il dato conclusivo della prima giornata:

Sezioni 25 su 25

Ecco le varie percentuali elaborate dall'ufficio elettorare, impegnato in un vero e proprio tour de force con grande efficienza e professionalità.

Ore 12.00: 15,08%

Ore 19:00: 38,43%

Ore 23.00: 53, 14%

Il dato precedente alla stesa ora era del 52,78%.

Un valore alto che con un incremento del 15-20% nella metà gioranata di domani, potrebbe attestarsi alla soglia dei 70 punti.

Sono 20.208 in totale gli elettori ad Ariano Irpino, 2600 iscritti all'Aire, nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. 25 le sezioni totali, due speciali la 8 e la 12 rispettivamente all'ospedale Frangipane-Bellizzi e Carcere Campanello.

Tutto si è svolto in maniera ordinata, grazie alla professionalità dei presidenti di seggi e all'ottimo lavoro sinergico delle forze dell'ordine. Un solo episodio di cronaca nella sezione di contrada Tesoro, dove un elettore è stato denunciato e multato da carabinieri per aver fotografato la scheda in cabina. In serata un scontro verbale tra fazioni opposte, davanti al seggio rovente di Calvario. L'intervento fulmineo della guardia di finanza ha placato gli animi.

Ecco tutti i comuni al voto in Irpinia:

Avellino

Ariano Irpino

Cervinara

Andretta

Calitri

Castelfranci

Guardia Lombardi

Luogosano

Prata di Principato Ultra

Quadrelle

Quindici

San Mango sul Calore

Sorbo Serpico