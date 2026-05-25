Avellino: cosa disse Aiello di Nesta nella conferenza del saluto di Ballardini Il direttore sportivo parlò nello specifico di Abate e del tecnico capitolino

Nella lunga conferenza stampa dopo il saluto di Davide Ballardini all'Avellino, il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello tracciò le linee guida del futuro allenatore e del percorso nella ricerca del nuovo tecnico. Sul finale il ds entrò anche nello specifico parlando di due profili, Ignazio Abate e Alessandro Nesta. Il capitolino è il favorito per la panchina dei lupi dopo il contatto diretto avvenuto nella giornata di sabato.

"Quella Nazionale sta tirando fuori un po' di allenatori"

"Abate e Nesta? Sono bravi allenatori e faranno carriera. Quell'annata lì, quella Nazionale che vinse, sta tirando fuori un po' di allenatori. Pensiamo a Grosso, che è uscito fuori. Gattuso ha comunque fatto un percorso importante. Pure loro probabilmente faranno una bella carriera": queste le parole del direttore sportivo dell'Avellino. In alto il finale della conferenza stampa del 16 maggio scorso.