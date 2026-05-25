Avellino: lo sprint per la panchina, occhio anche alle pedine in entrata Ore decisive per delineare la nuova guida tecnica, ma anche i primi movimenti di mercato

Si è aperta la settimana in cui è prevista l'accelerazione dell'Avellino per la panchina. Alessandro Nesta appare in pole per il dopo-Ballardini superando Luca D'Angelo e Michele Mignani nelle idee biancoverdi dopo il contatto diretto, tramite video, tra il capitolino e la dirigenza nella giornata di sabato. Da una parte lo sprint per la guida tecnica, dall'altra la programmazione della nuova rosa con il direttore sportivo Mario Aiello che segue con attenzione alcune pedine in entrata.

L'interesse per Faticanti, l'obiettivo su Daffara e Missori

Non è un mistero l'interesse da parte dell'Avellino per Giacomo Faticanti. Da mesi il club irpino segue il centrocampista 2004, cresciuto nella Roma, protagonista nella Juventus Next Gen nell'ultima stagione con i bianconeri che possono riscattarlo dal Lecce, proprietario del cartellino. I lupi dovranno attendere, quindi, l'evoluzione tra le due società, ma quanto palesato anche nel corso di "0825", può tornare con forza nei discorsi in entrata. Sono le ore delle ultime gare stagionali in Primavera 1 con il titolo in palio e al Viola Park c'è l'occasione per nuovi contatti tra dirigenti e procuratori. L'Avellino punta a strappare un nuovo prestito di Filippo Missori con il Sassuolo e spera di confermare Giovanni Daffara tra i pali dopo il riscatto e il controriscatto.