Avellino, il ds Aiello a "0825" su OttoChannel - Canale 16: rivedi la puntata Il direttore sportivo dei lupi: "Il rinnovo con Ballardini? Ho sensazioni positive"

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Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è stato ospite in studio nel corso di "0825" su OttoChannel - Canale 16. Nel corso della trasmissione il ds biancoverde si è espresso così sull'obiettivo playoff (venerdì alle 20.30 i lupi ospiteranno il Modena al "Partenio-Lombardi"): "Il risultato positivo non centrato ad Empoli è naturalmente l'aspetto che ci è dispiaciuto di più. - ha spiegato Aiello - Il non aver dato soddisfazione ai tantissimi tifosi presenti al Castellani, con i tremila nel settore ospiti, ma anche in altri settori. La prestazione non è stata in linea con quelle precedenti e l'Empoli ha meritato di vincere per quanto abbia vinto di misura. Dal punto di vista mentale non è cambiato nulla. Siamo concentrati e vogliamo il successo nell'ultimo turno di campionato con il Modena, sappiamo di essere artefici del nostro destino, ma siamo anche consapevoli che la qualificazione playoff passerà anche per gli altri risultati. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato e vogliamo regalare una gioia alla gente, a noi stessi perché ce lo meritiamo. Non dovessimo raggiungere i playoff saremo comunque contenti del percorso stagionale".

"Il rinnovo con Ballardini? Sensazioni positive"

Dal mercato al rientro di diversi calciatori in prestito passando per il potenziale rinnovo con Davide Ballardini: Aiello ha raccontato anche come è nata la trattativa con il tecnico romagnolo nel febbraio scorso: "Inizialmente nel vedere il suo nome tra i disponibili e papabili, legandolo alla sua carriera, si poteva pensare alla difficoltà di arrivare a un accordo. - ha aggiunto il ds dei lupi - Avevamo messo in piedi anche altre due trattative per la panchina. Ci siamo informati, abbiamo percepito l'interesse del mister di venire nella nostra città e vivere questa avventura con l'Avellino, visto dal vivo in alcune gare durante la stagione. Sono bastate poche ore, c'è stato un confronto nella mattinata di martedì e la sera era già ad Avellino. Il futuro? Con il mister abbiamo scelto di ragionare sul futuro al termine di questa stagione. Avevamo l'obiettivo di consolidarci nella categoria e, quindi, poteva anche nascere la possibilità immediata di parlare del futuro, ma è subentrata la chance dei playoff, un nuovo obiettivo e, quindi, c'è stata la valutazione di pensare al futuro solo dopo la fine del percorso stagionale. Ci sono tutti i presupposti per continuare, ho sensazioni positive. Per noi ha fatto un ottimo lavoro. Vedo il mister coinvolto nella realtà irpina, non solo per aspetti sportivi e calcistici. Tra il dire e il fare c'è poi la firma e dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti, ma ripeto che sono ottimista".