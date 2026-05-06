Ariano, solenni festeggiamenti in onore di Fatima: grande devozione Prosegue il novenario nel Santuario dedicato alla Madonna

"Partendo dall’icona biblica di Maria orante nel cenacolo, ci ha ricordato l’importanza della preghiera nella nostra vita di fede e ci ha esortato a pregare il Rosario così come la stessa Madonna ha chiesto nelle apparizioni a Fatima".

Così don Ottone Morra, parroco della comunità di Santa Barbara, ha esortato i pellegrini nel quinto giorno della novena in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima nel popoloso piano di zona ad Ariano Irpino.

Una ricorrenza tra le più sentite in città che richiama ogni anno tantissimi devoti provenienti anche dai comuni limitrofi.

Domenica 10 maggio il momento clou con la solenne processione lungo le strade della parrocchia subito dopo la celebrazione delle 17.30. Sante messe al mattino alle 7.00-8.30-9.30-10.30-11.30. La giornata si concluderà con il saluto e l'affidamento della città al cuore Immacolato di Maria.

Ricco anche il programma civile. Grande attesa sabato 9 maggio per l'esibizione del cantautore italiano Andrea Sannino.