Donare sangue è vita: il messaggio itinerante di DonatoriNati Raccolta straordinaria ad Avellino, polizia in campo per sensibilizzare i giovani

Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati che farà tappa, per una raccolta straordinaria di sangue ,presso l'istituto Anania De Luca di Avellino.

Sinergia è la parola fondamentale: per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma un appuntamento fisso: è questo il messaggio che gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco diffondono quotidianamente.

Un gesto di solidarietà che vedrà la partecipazione di tanti giovani.Un evento che rientra nell'ambito delle iniziative del 174° anniversario della fondazione della polizia di stato "Giornata della donazione del sangue: solidarietà, legalità".

Sarà possibile donare il sangue l'8 maggio dalle ore 8.00 alle 12.00 a bordo di una autoemoteca con personale medico specializzato .

Un’attenzione crescente per la donazione di sangue viene quotidianamente manifestata dalle giovani generazioni sempre più coinvolte dal presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli. Un’organizzazione che parte da lontano e vede protagonisti i DonatoriNati , seguiti ad Avellino,minuziosamente da Sergio Argenio.

Il presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli:

"ll nostro obiettivo è quello di diffondere tra i giovani l’importanza delle donazioni periodiche di sangue e plasma. Donare il sangue è un gesto che racchiude il nostro futuro: la generosità è un valore inestimabile che dobbiamo trasmettere alle future generazioni attraverso l’esempio, oltrepassando tutti i confini e le barriere".