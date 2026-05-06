Maxi operazione antidroga tra Campania e Lazio, blitz anche ad Avellino La guardia di finanza in azione

E' scattata questa mattina all'alba una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dal Comando Provinciale di Salerno, che ha interessato cinque province: Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina.

Arresti e misure restrittive per gli indagati

I militari stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di diversi indagati, tutti destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Sequestrati beni e valori per oltre 780mila euro

In parallelo alle operazioni di arresto, le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo superiore a 780mila euro, in esecuzione di un decreto emesso d'urgenza dal Pubblico Ministero.