Mugnano. centro sociale vandalizzato: gli anziani senza un luogo di aggregazione La denuncia arriva dagli anziani del posto che non hanno un luogo dove incontrarsi

di Paola Iandolo

Il centro sociale di Mugnano del Cardinale, una struttura sorta poco più di dieci anni fa a supporto del piano di zona per le fasce sociali fragili, costata circa 500 mila euro, è stata ridotta in pessime condizioni. Doveva essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo di aggregazione per gli anziani,ma ad oggi il centro sociale di Mugnano del Cardinale è inaccessibile ed inutilizzabile.

Il danneggiamento continuo

Realizzato circa dieci anni fa con un investimento pubblico di 500 mila euro, la struttura versa in uno stato di totale abbandono.

Un immobile mai realmente entrato in funzione e lasciato per anni senza custodia né manutenzione, diventato facile bersaglio di vandali e predoni. All'interno sono stati rubati i computer, i faretti divelti, il quadro elettrico smontato, bagni e spogliatori devastati.

Ogni ambiente porta i segni dell'incuria e della devastazione di un bene pubblico costato centinaia di migliaia di euro ai cittadini e mai restituito realmente alla collettività.

L'associazione di anziani

Gli anziani del posto - che si sono costituiti anche in associazione per tentare di recuperare la struttura - denunciano che si prefigura anche un danno erariale se la sede non viene completamente e restituita alla collettività con una destinazione sociale. Chiedono che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Lanciano l'allarme che non hanno un luogo dove potersi incontrare e confrontare.