Ruggero II: Ciceroni per un giorno nei musei di Mirabella Eclano Gli alunni saranno coordinati dai docenti Donatella Martino e Massimiliano Mascolini

Studenti del liceo artistico Ruggero II di Ariano in campo come guide turistiche tra i tesori storici e artistici della città di Mirabella Eclano.

Sabato 9 maggio si terrà la parte finale del progetto tesori nascosti della Campania 2025-2026, visita guidata al complesso di San Francesco con il museo del carro, il museo dei misteri di cartapesta e la chiesa di San Francesco nel cuore storico di Mirabella Eclano.

Gli alunni della classe IV A Lad, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, diventeranno moderni “Ciceroni” della cittadina finalista della capitale della cultura 2028 e accompagneranno gli studenti delle classi seconde dell’IC Guarini di Mirabella Eclano ed eventuali visitatori.

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha approfondito le conoscenze sui musei e le varie opere attraverso contatti con Raffaella D'Ambrosio, dinamica assessora al turismo del comune di Mirabella, con gli studenti del liceo Aeclanum, con operatori culturali del comune e approfondimenti didattici direttamente in aula. Gli alunni saranno coordinati dagli ottimi docenti Donatella Martino e Massimiliano Mascolini.