Ruggero II: Ciceroni per un giorno nei musei di Mirabella Eclano

Gli alunni saranno coordinati dai docenti Donatella Martino e Massimiliano Mascolini

ruggero ii ciceroni per un giorno nei musei di mirabella eclano

Capitale della cultura 2028

Mirabella Eclano.  

Studenti del liceo artistico Ruggero II di Ariano in campo come guide turistiche tra i tesori storici e artistici della città di Mirabella Eclano.

Sabato 9 maggio si terrà la parte finale del progetto tesori nascosti della Campania 2025-2026, visita guidata al complesso di San Francesco con il museo del carro, il museo dei misteri di cartapesta e la chiesa di San Francesco nel cuore storico di Mirabella Eclano. 

Gli alunni della classe IV A Lad, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, diventeranno moderni “Ciceroni” della cittadina finalista della capitale della cultura 2028 e accompagneranno gli studenti delle classi seconde dell’IC Guarini di Mirabella Eclano ed eventuali visitatori.

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha approfondito le conoscenze sui musei e le varie opere attraverso contatti con Raffaella D'Ambrosio, dinamica assessora al turismo del comune di Mirabella, con gli studenti del liceo Aeclanum, con operatori culturali del comune e approfondimenti didattici direttamente in aula. Gli alunni saranno coordinati dagli ottimi docenti Donatella Martino e Massimiliano Mascolini.

Ultime Notizie