Avellino: Giuseppe Aurigemma in campo per dare voce a borgo Ferrovia Il candidato di “Avellino Città Pubblica”: “Il mio impegno per i giovani e per le periferie"

“In questi giorni tutti sembrano interessarsi alla stazione ferroviaria di Avellino e, soprattutto, tutti sembrano avere la soluzione giusta e immediata per far ripartire i treni. La verità è un’altra ed è, purtroppo, la solita: il mio quartiere, il nostro quartiere, diventa centrale solo in campagna elettorale, quando ci sono voti da chiedere”.

Giuseppe Aurigemma, candidato con la lista “Avellino Città Pubblica” a sostegno di Nello Pizza, è tra i fondatori di “Nui rà Ferrovia”, Associazione diventata in pochi anni punto di riferimento per i residenti del quartiere avellinese. “Diversi mesi fa – racconta Aurigemma – abbiamo avviato una petizione on line a sostegno della riapertura della Ferrovia. In pochi giorni abbiamo raccolto oltre 5mila firme, che abbiamo portato all’attenzione delle istituzioni, a partire dal Comune capoluogo. Ecco, una volta che sarò in Consiglio Comunale, il mio impegno continuerà anche in questa direzione: riaprire quella stazione significa ridare dignità a Borgo Ferrovia. Significa lavoro, collegamenti, sviluppo”.

Aurigemma è alla sua prima esperienza politica. “I giovani di Avellino sono stati ignorati troppo a lungo. Sono anni che ascoltano le solite promesse. Ho deciso di candidarmi per uscire da schemi ormai superati. Per dare voce a chi non ce l'ha mai avuta davvero e dimostrare che la politica può tornare ad essere vicina alle persone. Qui abbiamo dimostrato che, anche senza grandi risorse, si possono costruire modelli sociali funzionanti che dimostrano che i diritti sono diritti ovunque, e non favori o privilegi”.

Nel cuore di Borgo Ferrovia è nato anche “Noi Point”, frutto dell’esperienza di “Nui ra’ Ferrovia” e “Nui ra’ Ferrovia Young”: un presidio sociale e umano che offre sostegno concreto alle famiglie, agli anziani e ai più fragili.

“Ogni giorno tanti giovani volontari scelgono di mettersi al servizio degli altri, offrendo aiuti reali e servizi gratuiti come il baby stop e l’assistenza agli anziani. Questo è il modello di città che vogliamo costruire: una città solidale, presente, vicina ai bisogni delle persone. Un modello che voglio portare in tutti i quartieri di Avellino”.

Aurigemma conclude con un messaggio chiaro: “La politica deve tornare tra la gente, nei quartieri, nelle strade. Non servono slogan vuoti, servono impegno, ascolto e presenza quotidiana. Borgo Ferrovia merita rispetto, attenzione e futuro”.