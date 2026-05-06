Dalle aree interne al futuro: sviluppo e innovazione nell'agroalimentare Convegno ad Ariano con Mastella Noi di Centro e l'assessora regionale Serluca

Si terrà Venerdì 8 Maggio 2026, presso il ristorante Villa Kristall di Ariano Irpino l’incontro “dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare”.

L’evento rappresenta un’opportunità per parlare di sviluppo e innovazione nella filiera agroalimentare alla presenza dei leader del partito Noi di Centro, Clemente Mastella.

Al centro del dibattito temi fondamentali come innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, tutela delle tradizioni agricole, valorizzazione delle produzioni locali e nuove opportunità per i giovani nelle comunità rurali.

Interverranno a sostegno del candidato sindaco alle elezioni comunali della città di Ariano Irpino Carmine Grasso, il segretario cittadino di Noi di Centro, Pasquale Scrima, il segretario provinciale Raffaele Cipriano, il segretario regionale Pasquale Giuditta, Carlo Iannace, il capolista Guerino Gazzella, l’assessore all’agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca ed il segretario nazionale Clemente Mastella.

L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per condividere esperienze e promuovere un modello di crescita capace di coniugare tradizione e innovazione, rafforzando il ruolo dell’agricoltura, motore dell’economia delle aree interne e rurali.