Blitz anti-droga tra Salerno ed Avellino: in carcere 7 irpini Scoperto un giro d'affari illecito da oltre 780mila euro, collegamenti anche con i Fezza-De Vivo

Una vasta operazione anti-droga è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Salerno: 8 persone sono finite in carcere e altre 10 risultano indagate nell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Il blitz ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Le indagini, condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, sono partite nel maggio 2025 ed hanno permesso di sgominare un sodalizio criminale operante nelle province di Salerno ed Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza-De Vivo, egemone nell’Agro Nocerino-Sarnese. Delle 8 persone finite in carcere, 7 hanno origini irpine, tra Avellino, Solofra e Atripalda, ed età che vanno dai 39 ai 22 anni.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire i ruoli dei vari componenti dell’associazione, documentando numerosi traffici illeciti, arrestando in flagranza di reato alcuni sodali e sequestrando un ingente carico di droga, tra cui, oltre mezza tonnellata di hashish, cocaina e metanfetamine, nonché di procedere all'arresto in flagranza di reato di alcuni sodali.

All'esito delle attività investigative è stato quantificato un profitto illecito derivante dal traffico di sostanze stupefacenti di oltre 780 mila euro; sulla base di tale quantificazione, i successivi accertamenti patrimoniali hanno consentito di individuare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati ed oggetto di sequestro.

Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari personali, sono in corso perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori 10 indagati.