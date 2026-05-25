Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Maturità nei momenti chiave" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria in Gara 1 contro la Ondatel Virtus Matera

"Avevamo bisogno di una partita solida, vera, da combattenti, perché eravamo consapevoli di affrontare una squadra ostica, ben allenata e con individualità importanti, che non a caso ha chiuso al primo posto il proprio girone": così si è espresso il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, dopo la vittoria biancoverde in Gara 1 della semifinale promozione al PalaSassi di Matera contro la Ondatel Virtus.

"È finito soltanto il primo tempo della serie"

"È stata una gara dura, fisica, intensa, davanti a un pubblico di categoria superiore. - ha aggiunto il tecnico della Scandone - I ragazzi sono stati straordinari e faccio a tutti i miei più grandi complimenti. Hanno disputato una partita esemplare, restando lucidi anche nel momento più complicato, quando Matera è rientrata dal -13. In quel frangente abbiamo dimostrato maturità, compattezza e soprattutto una grande voglia di vincere. Non abbiamo ancora fatto nulla: è finito soltanto il primo tempo della serie. In gara 2 dovremo ripartire dalla stessa mentalità, dalla stessa fame e con ancora più intensità per provare a raggiungere il nostro obiettivo".