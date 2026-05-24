La Scandone vince Gara 1 della semifinale promozione a Matera (66-69) Decisiva la prova di Donda con Stefanini e Cantone. Infortunio per Kmetic

Gara 1 della semifinale promozione per la Serie B Nazionale è della Scandone Avellino. Battuta la Ondatel Virtus Matera al PalaSassi con il risultato di 66-69 e mercoledì (ore 20.30) i lupi avranno il match-point per accedere alla finale promozione. In Gara 1 la prova di Donda risulta determinante con 10 punti e 13 rimbalzi: doppia-doppia decisiva per la Scandone che trova anche in Stefanini triple fondamentali e in Cantone la gestione dei possessi più importanti dopo l'infortunio rimediato da Kmetic nel terzo periodo.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Semfinale - Gara 1

Virtus Ondatel Matera - Scandone Avellino 66-69

Parziali: 18-21, 12-22, 21-10, 15-16

Matera: Belgrano, Ani 13, Digno, Zanetti 10, Labovic 2, Roberto 19, Maraglino, Valle 7, Preira 4, Mavric 7, De Mola, Bischetti 4. All. Miriello

Scandone: Scanzi 5, Cioppa 8, Cantone 2, Ragusa, Kmetic 11, Duranti 5, Stefanini 17, Gay 6, Donda 10, Vitale 5, Galli. All. Dell'Imperio