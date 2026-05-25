Lauro, incidente sul lavoro sull'A1: disposta l'autopsia sulla salma di Amelia Ad eseguire l'accertamento irripetibile il medico legale Schiavone

di Paola Iandolo

Verrà eseguita mercoledì - dopo il conferimento incarico al medico legale - l’autopsia sulla salma del quarantaduenne Michele Amelia, operaio di Lauro, travolto e ucciso sull’A1 mentre stava eseguendo dei rilievi per un cantiere nel territorio di Bellona in provincia di Caserta. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte del quarantaduenne di Lauro.

Le indagini

Con gli accertamenti gli agenti della Sottosezione di Caserta Nord della Polizia Stradale dovranno accertare, anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza attiva sul tratto autostradale dove è avvenuto il tragico incidente, eventuali responsabilità. A coordinare gli accertamenti in questa prima fase è il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Nicola Camerlingo, che avrebbe già iscritto la persona alla guida della vettura che ha travolto il quarantaduenne operaio nel registro degli indagati.

L'autopsia

Ad occuparsi dell’ accertamento tecnico irripetibile sulla salma del quarantaduenne di Lauro sarà il medico legale Schiavone. Quest'ultimo dovrà rispondere ai quesiti disposti dal pubblico ministero titolare del fascicolo d'inchiesta. I familiari della vittima potranno nominare un proprio consulente per partecipare all’accertamento medico legale, così come il conducente dell'auto, finito nel registro degli indagati.