Avellino, Nuovo Clan Partenio: ulteriori indagini sulla latitanza di Bocciero I militari dell'arma stanno indagando da mesi su chi ha favorito la latitanza del 37enne irpino

di Paola Iandolo

Nuovo Clan Partenio: la sentenza diventata definitiva è stata notificata anche a Diego Bocciero - tramite la procura di Napoli e i carabinieri del comando provinciale di Avellino - arrestato il 10 marzo scorso e attualmente ancora ristretto nel carcere di Tunisi. Il 37enne irpino - a distanza di quasi tre mesi dall'arresto nella capitale della Tunisia, nel Nord Africa - è in attesa dell'estradizione. Intanto le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Avellino sono concentrate su coloro che hanno contribuito e favorito la latitanza di Diego Bocciero. Circostanza che era già emersa subito dopo l'arresto di Bocciero da parte dell'Interpool. Ora dopo mesi di accurate indagini potrebbero esserci sviluppi.

Ricordiamo le condanne inflitte in Appello che - a metà aprile - sono state confermate in Cassazione facendo aprire le porte del carcere per coloro che avevano affrontato il processo a piede libero

Franco Ambrosone (libero) da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno sei mesi, concesse le circostanze attenunate generiche e il beneficio della pena sospesa

Diego Bocciero da 20 anni di reclusione a 19 anni e 10 mesi di reclusione e 19mila euro di multa

Giuliana Brogna da 4 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e 6mila euro di multa

Martino De Fazio da 2 anni e sei mesi confermata

Carlo Dello Russo da 24anni e 9 mesi a 24 e 7 mesi di reclusione

Luigi De Simone da13 anni e 9 mesi a 13 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Giuseppe Durante da 16 anni a 15 e 10 mesi di reclusione

Nicola Galdieri da 21 anni - confermata in Appello e in Cassazione

Pasquale Galdieri da 25 anni - confermata in Appello e in Cassazione

Angelo Genito da 19 anni e 3 mesi a 18 anni ee mesi 6 di reclusione e 16 mila

Sabino Mariano da 4 anni a 2 anni 6 mesi di multa a 2 anni e mesi 6 di reclusione

Antonio Matarazzo da 14 anni di reclusione a 13 anni e mesi 6 di reclusione

Giuseppe Moscatiello da 13 anni e 9 mesi a 7 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Ernesto Nigro da 17 anni - confermata

Giuseppina Nigro da 14anni e 6 mesi a 13 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mila multa

Ludovico Nittolo da 14 anni a 13 anni e 11 mesi di 10mila di multa

Mario Rosania da 13 anni e 6 mesi a 7 anni e 9 mesi 8 di multa

Antonio Taccone da 15 anni a 14 anni e 4 mesi di reclusione

Carmine Valente (detto Caramella) da 21 anni a 15 anni di reclusione

Giovanni Volpe (libero) da 9 anni e 9 mesi - confermata

Renato Freda da 14 anni a 13 anni di reclusione