Fondi pubblici e presunte truffe, chiesti i domiciliari per il deputato Pisano La Procura di Agrigento punta a una misura cautelare per il parlamentare di Fratelli d'Italia

Si aggrava la posizione giudiziaria di Calogero Pisano, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Agrigento sui presunti illeciti nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati all'organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il 23 novembre, la magistratura ha chiesto gli arresti domiciliari per il parlamentare, mentre proseguono gli accertamenti su un sistema di contributi, rendicontazioni e rapporti tra associazioni private ed esponenti delle istituzioni locali.

L'indagine, conosciuta come «Eventopoli», era emersa pubblicamente lo scorso marzo e aveva registrato un'accelerazione il 24 ottobre, quando i carabinieri avevano notificato a Pisano e ad altri due indagati l'invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari.

In quella fase, secondo le informazioni diffuse dalla Procura, era stata avanzata una richiesta di custodia cautelare in carcere per il parlamentare. La notizia odierna dei domiciliari rappresenta dunque un elemento ulteriore del procedimento, del quale resta da chiarire il contenuto esatto degli atti più recenti.

L'inchiesta sui finanziamenti agli eventi culturali

Al centro dell'attività investigativa ci sono i contributi pubblici concessi dalla Regione Siciliana e dal Comune di Agrigento per manifestazioni turistiche, culturali e ricreative.

L'attenzione degli inquirenti si è concentrata soprattutto sulle iniziative organizzate durante il periodo natalizio del 2022, quando diverse associazioni beneficiarono di finanziamenti destinati alla realizzazione di eventi sul territorio.

Secondo l'ipotesi accusatoria, alcune spese sarebbero state rendicontate attraverso documentazione non corrispondente agli importi effettivamente sostenuti. Il meccanismo avrebbe consentito di ottenere o trattenere indebitamente una parte delle somme pubbliche.

Gli investigatori stanno ricostruendo i rapporti tra i soggetti beneficiari dei contributi, gli organizzatori delle manifestazioni e gli esponenti politici e amministrativi coinvolti.

Le contestazioni comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata ai danni degli enti pubblici, falso ideologico e finanziamento illecito a un candidato alle elezioni politiche nazionali.

Si tratta di ipotesi formulate nell'ambito delle indagini preliminari, che dovranno essere sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.

I dirigenti coinvolti e il presunto sistema di favori

L'inchiesta non riguarda soltanto il deputato di Fratelli d'Italia.

Tra le persone coinvolte figurano Antonino Insalaco, dirigente del Comune di Agrigento, e Giuseppe Librizzi, dirigente dell'Assessorato regionale al Turismo.

Nei loro confronti la Procura aveva avanzato richieste di misure interdittive, nell'ambito di una ricostruzione che punta a verificare eventuali irregolarità nelle procedure di assegnazione e gestione dei contributi.

Nel fascicolo compaiono anche esponenti del mondo associativo e culturale agrigentino, tra cui Fabrizio La Gaipa, Salvatore Prestia, Calogero Casucci e Antonio Migliaccio, quest'ultimo già collaboratore del parlamentare.

Gli accertamenti riguardano il ruolo effettivamente svolto dai diversi soggetti nella richiesta dei finanziamenti, nell'organizzazione degli eventi e nella successiva rendicontazione delle spese.

L'ipotesi degli investigatori è che una rete di relazioni tra politica, amministrazione pubblica e associazionismo abbia potuto favorire l'utilizzo irregolare di risorse economiche destinate alla promozione del territorio.

Una ricostruzione ancora tutta da verificare in sede giudiziaria e rispetto alla quale ciascuno degli indagati conserva pienamente la presunzione di innocenza.

L'interrogatorio davanti al gip e la scelta del silenzio

Il 5 novembre Calogero Pisano si era presentato al Tribunale di Agrigento per l'interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari Michele Dubini.

Assistito dagli avvocati Silvio Salvatore Miceli e Mattia Filippo Caleca, il parlamentare si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato.

Una scelta prevista dalle garanzie processuali, che non costituisce un'ammissione di responsabilità.

La difesa ha contestato l'impostazione accusatoria e il deputato ha sostenuto la propria estraneità ai fatti oggetto dell'indagine.

L'interrogatorio preventivo rappresenta un passaggio importante nelle procedure cautelari, perché consente all'indagato di conoscere le contestazioni e di esporre le proprie ragioni prima della decisione del giudice.

Il nodo dell'autorizzazione della Camera

La posizione di Pisano presenta anche una particolare rilevanza istituzionale, trattandosi di un deputato in carica.

L'eventuale applicazione di una misura restrittiva della libertà personale deve infatti confrontarsi con le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione italiana.

In base alla disciplina costituzionale, per eseguire una misura cautelare personale nei confronti di un parlamentare è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo le eccezioni espressamente previste.

Di conseguenza, una richiesta della Procura non determina automaticamente l'arresto o il collocamento ai domiciliari dell'indagato.

Occorre prima una valutazione del giudice sull'esistenza dei presupposti cautelari e, qualora venga disposta una misura che richieda l'autorizzazione parlamentare, il successivo passaggio istituzionale alla Camera dei deputati.

Non si tratta di una decisione sulla colpevolezza del parlamentare, ma di una garanzia prevista dall'ordinamento per tutelare l'esercizio delle funzioni parlamentari.

La vicenda politica e le precedenti polemiche

Nato ad Agrigento nel 1981, Calogero Pisano è stato eletto alla Camera nel 2022 nelle liste di Fratelli d'Italia.

La sua carriera politica era già stata al centro dell'attenzione nazionale durante la campagna elettorale di quell'anno, quando emersero vecchi messaggi pubblicati sui social network contenenti riferimenti elogiativi ad Adolf Hitler.

La vicenda aveva provocato una forte polemica e la sospensione di Pisano dal partito.

L'attuale indagine giudiziaria riguarda fatti differenti e non presenta collegamenti con quelle precedenti controversie politiche.

Il procedimento aperto ad Agrigento coinvolge invece la gestione di denaro pubblico e la possibile destinazione irregolare di somme previste per iniziative di promozione culturale e turistica.