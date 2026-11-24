Lo scaffale vuoto e il potere d'acquisto: quando a decidere è il supermercato La rimozione dei prodotti israeliani dagli scaffali accende il dibattito sulla libertà di scelta

Tra le corsie di un moderno supermercato, la libertà del consumatore si misura nello spazio silenzioso che intercorre tra due etichette. Per una grande associazione indipendente come Altroconsumo, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti di informazione e di scelta degli acquirenti, lo scaffale rappresenta un territorio neutro in cui il cittadino deve poter valutare liberamente cosa acquistare in base alla qualità, al prezzo e all'origine delle merci. Ogni prodotto esposto racconta una storia commerciale e geografica, offrendo un'opportunità di confronto diretto.

Tuttavia, quando la mano del distributore interviene d'imperio per cancellare intere categorie merceologiche, l'equilibrio faticosamente costruito tra chi vende e chi compra si spezza improvvisamente. Nel giugno del 2025, una decisione presa nei piani alti di una grande cooperativa di consumo ha dimostrato come lo spazio di vendita possa trasformarsi in un palcoscenico politico, privando il cliente della facoltà di scegliere e innescando un cortocircuito istituzionale che ha investito l'intero sistema della grande distribuzione organizzata italiana.

Il "gesto simbolico" di Coop Alleanza 3.0 e i prodotti israeliani

La crepa in questo sistema di libera circolazione delle merci si è aperta improvvisamente alla fine della primavera del 2025, ridefinendo i confini tra la normale gestione commerciale e la presa di posizione geopolitica. La decisione di intervenire sui beni presenti nei punti vendita ha colpito direttamente centinaia di negozi dislocati sul territorio nazionale, trasformando la spesa quotidiana in un terreno di scontro ideologico.

La mossa commerciale e simbolica è stata ampiamente documentata dalla stampa nazionale, come riportato da Il Post in un articolo del 24 giugno 2025, in cui si spiega che Coop Alleanza 3.0 ha deciso di sospendere la vendita di alcuni prodotti israeliani nei suoi circa 350 supermercati e ipermercati distribuiti in otto regioni, definendo l'azione un "gesto simbolico"; la misura ha riguardato in particolare alcune marche di arachidi, tahina e i dispositivi SodaStream, mentre sugli scaffali faceva la sua comparsa la Gaza Cola, sulla scia di un'iniziativa analoga già adottata da Unicoop Firenze nel precedente mese di maggio.

Sottrarre d'autorità determinati beni dagli espositori significa decidere a monte cosa il consumatore possa o non possa trovare durante la sua spesa quotidiana. Il cliente che entra per acquistare la tahina o una ricarica per l'acqua si ritrova improvvisamente davanti a uno spazio vuoto, non a causa di una carenza logistica o di una scelta legata alla preferenza di mercato, ma per effetto di una sanzione aziendale decisa dai vertici. In questo modo, l'atto d'acquisto perde la sua neutralità e viene eterodiretto da logiche che esulano totalmente dai parametri di convenienza e qualità difesi dalle associazioni dei consumatori.

La reazione del sistema nazionale e l'accusa di doppiopesismo

La decisione unilaterale assunta a livello territoriale non è passata inosservata, provocando un'immediata e netta reazione di scompiglio all'interno della stessa galassia cooperativa nazionale. La linea ufficiale del sistema Coop, infatti, ha preso le distanze da fughe in avanti di natura politica, ribadendo un principio fondamentale di democrazia commerciale: l'assortimento deve riflettere la pluralità e la libertà di scelta dell'acquirente, senza che l'impresa si erga a giudice geopolitico.

Il dibattito istituzionale e le polemiche sollevate dalla scelta della cooperativa sono stati ricostruiti con precisione da LaPresse in un articolo del 27 giugno 2025, che evidenzia come la direzione nazionale della Coop abbia pubblicamente dichiarato che il boicottaggio dei prodotti in base alla loro origine geografica "è un diritto dei consumatori" e non una decisione che spetta all'azienda, confermando per voce della presidenza dell'ANCC che Israele non costituisce alcuna eccezione a questa regola; nello stesso servizio vengono riportate le dure parole del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walter Meghnagi, il quale ha definito l'intera vicenda un palese caso di "doppiopesismo".

Il contrasto tra la posizione dei vertici nazionali — secondo cui spetta unicamente al singolo acquirente decidere se boicottare o meno un articolo leggendo l'etichetta — e l'azione concreta dei gestori locali ha evidenziato una profonda spaccatura. Se il principio guida è che il potere di acquisto e di rifiuto morale risiede esclusivamente nelle mani del cittadino, l'atto di rimuovere preventivamente la merce svuota di significato questo diritto fondamentale. Il consumatore viene trattato non come un soggetto capace di discernere autonomamente, ma come un destinatario passivo di una linea politica aziendale calata dall'alto.

La pressione sindacale in Trentino e la sovranità dello scaffale

La vicenda non si è esaurita con il chiarimento dei vertici nazionali, ma ha continuato ad alimentare tensioni e richieste di emulazione da parte di vari soggetti collettivi, trasformando ogni singolo consorzio locale in un terreno di conquista politica. La pressione esercitata sulle strutture di distribuzione periferiche ha dimostrato quanto sia fragile il confine tra la gestione economica di un negozio di vicinato o di un supermercato cooperativo e la militanza ideologica.

La propagazione di questa spinta conflittuale è testimoniata dalla cronaca locale, come documentato da L'Adige il 1° luglio 2025, che riporta l'attacco sferrato da CGIL, CISL e UIL del Trentino contro SAIT, il consorzio cooperativo locale accusato di "non fare nulla" mentre altre cooperative avevano provveduto a rimuovere i prodotti israeliani dagli scaffali, invitando formalmente i vertici a riconsiderare la propria linea e richiamando al contempo la posizione ufficiale della direzione nazionale secondo cui "non spetta alle imprese boicottare Israele".

Questo ulteriore passaggio evidenzia il paradosso di un circuito in cui le organizzazioni sindacali stesse invocano l'allineamento a pratiche di esclusione commerciale, scontrandosi con la stessa dirigenza nazionale che rivendica la neutralità dell'offerta. In mezzo a questo fuoco incrociato di sigle, comunicati e pressioni ideologiche, a pagare il prezzo più alto è proprio il principio della sovranità del consumatore.

Quando un supermercato decide di attuare un boicottaggio surrogandosi al giudizio del proprio cliente, il risultato immediato è la sottrazione di una facoltà che persino gli organi direttivi centrali della cooperazione riconoscono essere di esclusiva pertinenza dell'acquirente. La spesa quotidiana cessa di essere un atto di libera autonomia individuale per diventare l'ennesimo campo di battaglia in cui la politica decide cosa mostrare e cosa nascondere dietro l'etichetta. Privare il cittadino della possibilità di scegliere liberamente tra gli scaffali significa violare quel patto di trasparenza e rispetto che ogni grande rete distributiva dovrebbe rigorosamente garantire a chi ripone la propria fiducia nella scelta quotidiana.

Foto: John Cameron / Unsplash