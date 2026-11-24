Btp, il Tesoro torna sul mercato: asta fino a 3,5 miliardi Domani in offerta titoli a breve scadenza e indicizzati all’inflazione

Nuovo appuntamento con il debito pubblico italiano. Il Tesoro torna sul mercato domani, mercoledì 25 novembre, con un’asta di titoli di Stato per un controvalore complessivo compreso tra 2,5 e 3,5 miliardi di euro. L’operazione interesserà sia le scadenze più ravvicinate sia i titoli legati all’andamento dell’inflazione dell’area euro.

Btp Short, in offerta la settima tranche

La quota più consistente dell’operazione riguarda il Btp Short con scadenza ottobre 2028, del quale sarà offerta la settima tranche per un importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

Si tratta di una nuova riapertura di un titolo già in circolazione, destinato agli investitori interessati a un orizzonte temporale relativamente breve e a una minore esposizione alle oscillazioni dei tassi rispetto alle obbligazioni di più lunga durata.

Il Btp, identificato dal codice Isin IT0005729733, scadrà il 30 ottobre 2028 e riconosce una cedola annua lorda del 3%, corrisposta attraverso pagamenti semestrali.

Due titoli per proteggersi dall’inflazione

L’operazione prevede anche il collocamento di due Btp indicizzati all’inflazione dell’Eurozona. Il primo, con scadenza il 15 agosto 2031, riconosce una cedola reale annua dell’1,1%. Il secondo, con scadenza il 15 maggio 2039, prevede una cedola reale del 2,4%.

Per ciascuno dei due titoli il ministero dell’Economia ha stabilito un’offerta compresa tra 500 e 750 milioni di euro.

La particolarità di queste obbligazioni risiede nel meccanismo di rivalutazione del capitale e delle cedole, legato all’andamento dei prezzi al consumo nell’area euro. L’indice di riferimento è quello elaborato da Eurostat, al netto dei prodotti del tabacco.

Come partecipare all’asta

Per i piccoli risparmiatori il termine per prenotare i titoli è fissato a oggi, martedì 24 novembre. La sottoscrizione può avvenire attraverso la propria banca o un intermediario finanziario autorizzato, con un investimento nominale minimo di mille euro. Il collocamento avverrà attraverso il meccanismo dell’asta marginale. Il prezzo di aggiudicazione sarà stabilito sulla base delle richieste pervenute e delle condizioni di mercato. Il regolamento delle sottoscrizioni è previsto per venerdì 27 novembre.

L’andamento dei rendimenti

Particolare attenzione sarà riservata al rendimento del Btp Short Term. Nella seduta del 20 novembre il titolo quotava 99,18 sul mercato secondario, con un rendimento lordo del 3,463%. Nell’asta del 27 ottobre lo stesso titolo era stato collocato con un rendimento del 3,55%, a fronte di una domanda vicina ai 3,44 miliardi di euro.