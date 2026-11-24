Carburanti, prezzi in calo: Lombardia la meno cara per la benzina Scendono benzina e diesel in autostrada. Basilicata ancora la regione più costosa

Ancora un lieve ribasso per i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo le rilevazioni diffuse oggi, martedì 24 novembre, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, diminuisce il costo medio di benzina e gasolio sia sulla rete stradale ordinaria sia lungo le autostrade.

Una sostanziale stabilità dei listini che coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del taglio temporaneo delle accise sul diesel, senza ripercussioni immediate sui prezzi medi praticati dai distributori.

Benzina e diesel, quanto costa fare il pieno

Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,939 euro al litro, contro gli 1,941 euro della giornata precedente. Il gasolio scende invece da 2,197 a 2,196 euro al litro.

Più elevati i prezzi lungo la rete autostradale, dove la benzina costa mediamente 1,973 euro al litro e il diesel 2,252 euro. Entrambi registrano una diminuzione di due millesimi rispetto a ieri.

Basilicata la più cara, Lombardia la più conveniente

Restano le differenze territoriali. La Basilicata si conferma la regione più costosa, con la benzina a 1,963 euro al litro e il gasolio a 2,217 euro.

Sul fronte opposto si colloca la Lombardia, dove la verde viene venduta mediamente a 1,929 euro al litro e il diesel a 2,190 euro. Prezzi particolarmente contenuti anche in Veneto, con la benzina a 1,930 euro e il gasolio a 2,191 euro.

Carburanti, la situazione in Campania

In Campania il prezzo medio della benzina self service si attesta a 1,936 euro al litro, mentre quello del gasolio scende a 2,192 euro. Entrambi risultano inferiori alla media nazionale. La regione si distingue anche per la convenienza del Gpl, venduto in modalità servito a un prezzo medio di 0,810 euro al litro, il più basso d'Italia. Il metano costa invece 2,041 euro al chilogrammo.

Scaduto il taglio delle accise sul diesel

Da oggi non è più in vigore la riduzione temporanea delle accise sul gasolio introdotta dal governo attraverso il meccanismo delle accise mobili. Il provvedimento, operativo dal 10 al 23 novembre, aveva garantito uno sconto di 4,88 centesimi al litro, considerando anche l'Iva. La prima rilevazione successiva alla scadenza della misura non evidenzia rincari medi alla pompa. Resta tuttavia da verificare l'evoluzione dei listini nei prossimi giorni, anche alla luce dell'andamento delle quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati.