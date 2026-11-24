Difesa europea, svolta italiana: la Marina intercetta un missile balistico Test nel Pacifico con tecnologie italiane sviluppate da Leonardo e Mbda

Un successo tecnologico e militare destinato ad assumere un peso significativo nel dibattito sull'autonomia strategica europea. La Marina Militare italiana ha intercettato e neutralizzato un bersaglio balistico durante un'esercitazione nell'Oceano Pacifico, dimostrando le capacità dei sistemi di difesa sviluppati dall'industria nazionale. Protagonista dell'operazione è stato il pattugliatore Giovanni delle Bande Nere, equipaggiato con apparati realizzati da Leonardo e dalla componente italiana del consorzio europeo Mbda.

La sfida della difesa europea

Il risultato arriva in una fase internazionale caratterizzata dalla crescente minaccia rappresentata dai missili balistici, utilizzati dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina e dall'Iran negli scenari di conflitto mediorientali. La capacità di contrastare questi ordigni rappresenta una delle principali sfide della difesa contemporanea. La loro elevata velocità rende particolarmente complessa l'intercettazione e riduce sensibilmente i tempi a disposizione per neutralizzare la minaccia.

Il successo italiano assume quindi una rilevanza che va oltre il singolo risultato militare, inserendosi nel confronto sulla possibilità per l'Europa di sviluppare strumenti di difesa meno dipendenti dal supporto tecnologico statunitense.

Il test nell'Oceano Pacifico

La prova si è svolta in un poligono della Nato nell'Oceano Pacifico, utilizzando un bersaglio balistico a due stadi normalmente impiegato per la certificazione dei sistemi americani Patriot. La nave italiana ha gestito autonomamente le diverse fasi dell'intercettazione, individuando il bersaglio durante il suo rientro nell'atmosfera e completando con successo l'operazione. Una dimostrazione delle capacità raggiunte dai sistemi di sorveglianza e difesa installati sulle unità navali italiane.

Il contributo di Leonardo e Mbda

Determinante è stato il contributo dell'industria nazionale. Il sistema di difesa del pattugliatore integra i radar Kronos Quad e Kronos StarFire, sviluppati da Leonardo, e la centrale operativa Sadoc 4, realizzata dalla stessa azienda. L'intercettazione è stata completata attraverso l'impiego di due missili Aster 30, prodotti nell'ambito del programma europeo che coinvolge Mbda. Il risultato conferma il valore dell'integrazione tra le tecnologie radar, i sistemi di comando e controllo e gli apparati di difesa missilistica.

L'Italia e il futuro della sicurezza europea

L'esito dell'esercitazione rafforza il ruolo dell'Italia nel settore della difesa aerospaziale e navale, in un momento in cui i governi europei sono chiamati a ridefinire investimenti, strategie e priorità militari. La disponibilità di tecnologie sviluppate sul territorio europeo costituisce un elemento importante nel percorso verso una maggiore autonomia industriale e operativa.