Gran Sasso, trovati resti umani: potrebbero essere di Karol Brozek La svolta nelle ricerche dell'escursionista polacco scomparso nel novembre 2025

A poco più di un anno dalla scomparsa di Karol Brozek, potrebbero essere finalmente arrivate le risposte che la famiglia dell'escursionista polacco attende da mesi. Alcuni resti umani sono stati individuati nel Vallone dell'Inferno, sul versante teramano del Gran Sasso, in una zona particolarmente difficile da raggiungere.

A rafforzare l'ipotesi che possa trattarsi del 44enne è il ritrovamento, nella stessa area, di uno zaino contenente documenti ed effetti personali riconducibili all'uomo. Secondo quanto riportato da alcune testate abruzzesi, nella mattinata di oggi sono state portate a termine anche le operazioni di recupero dei resti.

Il ritrovamento dello zaino e le ricerche con i droni

La svolta risale a venerdì 20 novembre, quando i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila, insieme agli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, hanno rinvenuto uno zaino contenente documenti di identità, abbigliamento da montagna e attrezzatura fotografica.

Le successive ricognizioni aeree hanno permesso di individuare altro materiale in una zona impervia nel territorio comunale di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. Il maltempo ha inizialmente ostacolato gli accertamenti, mentre l'impiego di un drone e l'intervento delle squadre a terra hanno consentito di verificare la presenza di resti umani.

La scomparsa nel novembre del 2025

Di Karol Brozek non si avevano più notizie dal 19 novembre 2025. Il 44enne stava attraversando l'Italia a bordo di un camper in compagnia dei suoi due cani, Pirat e Kraken.

Quella mattina le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso mentre lasciava il mezzo parcheggiato a Campo Imperatore, incamminandosi in direzione del rifugio Duca degli Abruzzi. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

Il 12 dicembre uno dei due cani, Pirat, era stato ritrovato ancora vivo nei pressi della seggiovia Le Fontari. Dell'escursionista e dell'altro animale, invece, nessuna traccia.

Il guinzaglio ritrovato e la battaglia della sorella

Un elemento significativo era emerso nel settembre scorso, quando nella zona del Vallone dell'Inferno era stato recuperato un guinzaglio riconosciuto dai familiari come quello di Kraken.

A tenere alta l'attenzione sulla vicenda è stata soprattutto Diana Brozek, sorella gemella dell'escursionista, che per oltre un anno non ha mai smesso di sollecitare nuove ricerche, mobilitando volontari e lanciando appelli affinché il caso del fratello non venisse dimenticato.

Della scomparsa si era occupata anche la trasmissione televisiva di Rai 3 Chi l'ha visto?.

Gli accertamenti per stabilire l'identità

Le operazioni di recupero sono state coordinate dalle Prefetture dell'Aquila e di Teramo, con il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza di Pescara.

Saranno ora gli accertamenti medico-legali e genetici disposti dall'autorità giudiziaria a stabilire se i resti appartengano effettivamente all'escursionista polacco. Nonostante gli elementi raccolti, l'identificazione non è ancora ufficiale.

Resta da chiarire anche la dinamica dell'eventuale incidente. Per la famiglia, dopo dodici mesi di ricerche e speranze, potrebbe essere arrivato il momento della verità.