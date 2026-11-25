Violenza sulle donne, il 25 novembre di un Paese che non può restare in silenzio Cortei, manifestazioni e iniziative in tutta Italia. Una donna su tre ha subito violenza

Panchine rosse, cortei, testimonianze, incontri nelle scuole e nelle università. L'Italia torna a mobilitarsi oggi, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che attraversa città e piccoli comuni, chiamando in causa le istituzioni, il mondo dell'istruzione, le famiglie e l'intera società civile.

A ricordare le ragioni di questa mobilitazione sono innanzitutto i numeri. Secondo le stime preliminari dell'Istat relative al 2025, circa 6 milioni e 400mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita adulta. Il 31,9 per cento, quasi una donna su tre.

Dietro quei numeri ci sono storie di maltrattamenti, persecuzioni, umiliazioni, ricatti economici e libertà negate. Storie che spesso rimangono confinate tra le mura domestiche e che soltanto in parte emergono attraverso le denunce.

Perché il 25 novembre

La data scelta dalle Nazioni Unite, che hanno istituito ufficialmente la ricorrenza nel 1999, ricorda l'assassinio delle sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo.

Da allora la loro storia è diventata un simbolo internazionale della resistenza alla violenza e della battaglia per i diritti delle donne.

Anche quest'anno la giornata inaugura sedici giorni di mobilitazione promossi dalle Nazioni Unite, destinati a concludersi il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani. Al centro della campagna del 2026 figurano l'accesso alla giustizia, la protezione delle vittime e il contrasto all'impunità dei responsabili.

Quando la violenza si nasconde in casa

Non sempre la violenza lascia segni visibili. Può cominciare con il controllo del telefono, con la pretesa di conoscere ogni spostamento, con l'allontanamento dalle amicizie, con la limitazione dell'indipendenza economica. Comportamenti che possono precedere aggressioni fisiche e minacce.

Le rilevazioni dell'Istat relative al numero antiviolenza 1522 indicano che nel 2025 sono state registrate 25.970 vittime. La violenza psicologica è risultata la forma di abuso principale più frequentemente segnalata.

La paura delle conseguenze, la dipendenza economica e la presenza di figli rendono spesso difficile interrompere una relazione violenta. In questo contesto diventano fondamentali il lavoro dei centri antiviolenza, la disponibilità delle case rifugio e la costruzione di percorsi di autonomia.

Le storie che hanno cambiato la coscienza collettiva

Negli ultimi anni qualcosa è cambiato nella percezione pubblica della violenza di genere. Il femminicidio di Giulia Cecchettin e le parole della sorella Elena hanno aperto in Italia un confronto sulle radici culturali della sopraffazione, sul possesso e sull'incapacità di accettare la libertà dell'altra persona.

In Francia, la vicenda di Gisèle Pelicot, che ha affrontato pubblicamente il processo per le violenze sessuali subite, ha mostrato al mondo quanto sia importante sottrarre le vittime allo stigma e alla vergogna.

Storie diverse, accomunate dalla capacità di rompere il silenzio e di portare nella discussione pubblica ciò che per troppo tempo è stato considerato un fatto privato.

L'odio contro le donne corre anche sul web

Accanto alle forme tradizionali della violenza si stanno sviluppando nuovi fenomeni, alimentati dalla diffusione dei social network e delle comunità digitali.

È il caso della cosiddetta maschiosfera, un insieme eterogeneo di siti, forum e gruppi virtuali, alcuni dei quali promuovono una visione delle donne come avversarie, responsabili delle frustrazioni sentimentali e delle difficoltà personali degli uomini.

Negli ambienti più radicali delle comunità incel e Red Pill il risentimento può trasformarsi in una vera e propria ideologia misogina. Un linguaggio che trova spazio anche tra i giovanissimi, attraverso contenuti apparentemente innocui dedicati alle relazioni, alla seduzione e alla costruzione dell'identità maschile.

Nel messaggio diffuso in occasione del 25 novembre, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha richiamato proprio l'attenzione sulla capacità dell'anonimato e degli strumenti digitali di amplificare la misoginia e accelerarne la diffusione.

La prevenzione comincia dalle nuove generazioni

La sfida riguarda sempre più direttamente la scuola, le famiglie e il mondo dell'informazione. Educare al rispetto, riconoscere i comportamenti di controllo e imparare ad affrontare il rifiuto senza trasformarlo in risentimento sono passaggi essenziali nella prevenzione della violenza.

La risposta giudiziaria rimane indispensabile, ma da sola non può intervenire sulle condizioni culturali e sociali nelle quali maturano gli abusi.

Il numero antiviolenza 1522

Le donne vittime di violenza e stalking possono rivolgersi al 1522, il servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, che garantisce ascolto, assistenza e orientamento verso i centri antiviolenza presenti sul territorio. In caso di pericolo immediato è possibile chiamare il 112.