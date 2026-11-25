De Gennaro, le lettere prima della morte: le accuse al procuratore De Luca Il memoriale dell'ex capo della Polizia e l'inchiesta sul depistaggio di via D'Amelio

È indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca una delle lettere più dure lasciate da Gianni De Gennaro prima della morte. L'ex capo della Polizia respinge le contestazioni mosse dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e rivendica la correttezza del proprio operato al servizio dello Stato.

Nelle missive, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, emergono il profondo risentimento nei confronti degli inquirenti e la volontà di lasciare una propria versione dei fatti. Accuse personali che restano distinte dalle risultanze dell'indagine giudiziaria.

Le quattro lettere e il memoriale

Gli investigatori hanno acquisito quattro lettere, datate 17 novembre. Due riguardano la vicenda giudiziaria, mentre le altre sono destinate ai familiari e a Giuseppe Soccu, storico custode della proprietà toscana dell'ex capo della Polizia.

Negli scritti di carattere privato trovano spazio gli affetti familiari e le raccomandazioni relative alla gestione dell'azienda agricola. La famiglia attende di poter entrare in possesso delle missive, attualmente sottoposte agli accertamenti degli investigatori.

L'hard disk lasciato nella villa

Tra il materiale acquisito nella proprietà di Fonteblanda figura anche un hard disk che gli investigatori avevano cercato durante le precedenti perquisizioni.

Il dispositivo è accompagnato da un biglietto indirizzato al procuratore De Luca. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se il suo contenuto possa assumere rilevanza nell'ambito delle indagini.

L'inchiesta sul depistaggio di via D'Amelio

La vicenda giudiziaria riguarda le indagini successive alla strage del 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

La Procura di Caltanissetta aveva chiesto una misura cautelare anche nei confronti di De Gennaro, respinta dalla giudice Giulia Zappalà.

Gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta si preparano intanto a discutere davanti al tribunale del Riesame il ricorso relativo alle misure adottate nei confronti di Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi, storici collaboratori dell'ex capo della Polizia. L'udienza è fissata per il primo dicembre, ma i legali hanno già presentato una richiesta di rinvio.

Le contestazioni della Procura restano ipotesi accusatorie da sottoporre al vaglio giudiziario.

L'autopsia e i funerali a Roma

L'autopsia è prevista per venerdì prossimo a Firenze. La Procura di Grosseto procede nell'ambito di un fascicolo per l'ipotesi di istigazione al suicidio, senza che ciò implichi responsabilità già accertate.

I funerali sono annunciati per lunedì 30 novembre, alle 12, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma. Non saranno esequie di Stato, ma è attesa la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo politico e istituzionale.