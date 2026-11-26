De Gennaro, la lettera e la difesa del suo operato al servizio dello Stato L'ex capo della Polizia ha lasciato otto pagine sulle vicende professionali e giudiziarie

Otto pagine per ripercorrere la propria storia professionale, rispondere alle contestazioni degli inquirenti e difendere il lavoro svolto al servizio delle istituzioni. È il contenuto della lettera lasciata da Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto suicida sabato 21 novembre. Il documento è stato reso noto dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini.

«Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria». È uno dei passaggi della lettera lasciata da Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia morto suicida sabato 21 novembre nella sua abitazione in Maremma. Otto pagine manoscritte, datate 20 novembre, nelle quali il prefetto affronta le contestazioni della magistratura, ricostruisce alcuni dei momenti più delicati della sua carriera e respinge il sospetto di aver custodito documenti compromettenti.

L'hard disk e quarant'anni di documenti

Al centro dello scritto c'è il dispositivo informatico cercato dai carabinieri durante le perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta. Un archivio sul quale si erano concentrate le attenzioni degli investigatori anche alla luce delle conversazioni intercettate nel corso degli anni.

«Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze», scrive De Gennaro.

Il prefetto sostiene di aver trasferito in formato digitale il materiale accumulato durante la propria attività professionale, inizialmente custodito in decine di faldoni. Una scelta dettata, secondo la sua ricostruzione, dalla necessità di conservare la documentazione e poterla consultare anche in occasione di eventuali richieste della magistratura.

De Gennaro spiega di essersi avvalso dell'aiuto della segretaria e, successivamente, del figlio per trasferire i dati su un dispositivo più recente. Ammette inoltre di aver coinvolto una persona a lui vicina nella conservazione del precedente supporto informatico.

«Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto», precisa nella lettera.

Una spiegazione che dovrà essere confrontata con le risultanze delle indagini e con il materiale effettivamente custodito nei dispositivi sequestrati.

Gli incarichi e il riferimento ai quattro ex premier

Nelle otto pagine il prefetto affronta anche il tema del potere esercitato attraverso gli incarichi ricoperti ai vertici delle istituzioni e delle grandi società.

Per sostenere di non aver mai sollecitato nomine personali, chiama direttamente in causa alcuni protagonisti della politica italiana.

«Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica».

Analoga la ricostruzione relativa alla presidenza della Banca Popolare di Bari, incarico che, secondo De Gennaro, gli sarebbe stato affidato nonostante le sue resistenze. A questo proposito indica come possibile testimone l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cita invece Gianni Letta per le circostanze che portarono alla presidenza di Eurolink.

Particolarmente significativo anche il riferimento alla conclusione della sua esperienza ai vertici della Polizia di Stato.

«Sono stato licenziato dall'incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l'accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv».

Era il 2007 e al Viminale sedeva Giuliano Amato, al quale De Gennaro sostiene di aver chiesto soltanto la possibilità di continuare a esercitare le funzioni di prefetto.

L'ammissione degli errori e la difesa della propria carriera

Nella lettera non manca un riferimento agli errori che potrebbero aver segnato la sua lunga esperienza istituzionale.

«Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

Parole che assumono particolare rilievo alla luce delle contestazioni formulate dalla magistratura, ma che non contengono riferimenti circostanziati a singoli episodi né consentono di stabilire a quali vicende il prefetto intendesse riferirsi.

De Gennaro era stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D'Amelio e alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

La richiesta di arresto avanzata dalla Procura era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. Le ipotesi accusatorie non erano state accertate con una sentenza.

Le scuse alle persone coinvolte nell'inchiesta

Un ulteriore passaggio riguarda quanti, per i rapporti professionali o personali intrattenuti con l'ex capo della Polizia, sono stati coinvolti negli accertamenti giudiziari.

«Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando».

Il prefetto rivendica la correttezza dei propri rapporti con collaboratori e amici, sostenendo di non aver mai tradito la fiducia ricevuta.

Gli accertamenti della magistratura

Intanto proseguono le verifiche sui documenti e sui supporti informatici acquisiti dagli investigatori. Gli accertamenti tecnici sulla grafia hanno ricondotto a De Gennaro gli scritti rinvenuti nell'abitazione. Per venerdì 27 novembre è prevista l'autopsia.

La Procura di Grosseto procede per l'ipotesi di istigazione al suicidio, mentre sul versante delle indagini sulle stragi mafiose restano aperti gli accertamenti delle magistrature di Caltanissetta e Firenze.

Il contenuto della lettera rappresenta la versione del prefetto rispetto alle contestazioni che gli erano state mosse. Sarà l'esame della documentazione acquisita a consentire ulteriori valutazioni investigative, nella ricerca di una verità giudiziaria che le famiglie delle vittime di via D'Amelio attendono da oltre trentaquattro anni.