Bergamo, in vendita Palazzo Trussardi: ci ha vissuto anche Michelle Hunziker Christie's propone sul mercato internazionale la storica residenza della famiglia della moda

Palazzo Trussardi torna sul mercato immobiliare. La storica residenza di Bergamo Alta, per decenni simbolo del legame tra la città e una delle più importanti famiglie della moda italiana, è stata affidata a Christie's International Real Estate, società specializzata nella compravendita di immobili di prestigio.

Una proprietà esclusiva che racconta secoli di storia, ma anche le vicende private della famiglia Trussardi. Nelle sue stanze ha vissuto anche Michelle Hunziker, durante gli anni del matrimonio con Tomaso Trussardi. Il prezzo richiesto per l'acquisto non è stato reso pubblico.

Una dimora con quasi cinque secoli di storia

Risalente al 1570, il palazzo sorge tra via Porta Dipinta e via Osmano, lungo le Mura venete di Bergamo, riconosciute nel 2017 patrimonio mondiale dell'Unesco. Dal 1983 la proprietà è diventata la residenza privata della famiglia Trussardi, consolidando il rapporto tra la dinastia imprenditoriale e il territorio bergamasco, dove nel 1911 nacque il laboratorio di guanti destinato a trasformarsi in una maison conosciuta in tutto il mondo. Sui battenti del portone d'ingresso compaiono ancora i levrieri, simbolo storico del marchio. All'interno, scalinate monumentali, saloni di rappresentanza, soffitti decorati e arredi di pregio testimoniano il passato aristocratico dell'edificio.

Quindici camere, venti bagni e una piscina privata

La proprietà si sviluppa su una superficie complessiva di 5.150 metri quadrati. La dimora dispone di quindici camere da letto e venti bagni, oltre a biblioteche, uffici e ambienti dedicati al relax e al benessere. All'interno del complesso trovano spazio una piscina coperta e una spa privata, mentre il giardino e le terrazze offrono una vista panoramica sulla città bassa. Fanno parte della proprietà anche cinque appartamenti indipendenti, ristrutturati anni fa per volontà di Nicola Trussardi.

Gli anni di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La residenza è diventata particolarmente conosciuta dal grande pubblico durante il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che per diversi anni hanno diviso la propria quotidianità tra Bergamo e Milano. La conduttrice televisiva e l'imprenditore si erano sposati il 10 ottobre 2014 a Palazzo della Ragione, con una cerimonia officiata dall'allora sindaco Giorgio Gori. La separazione è stata annunciata nel gennaio del 2022. Proprio durante gli anni del loro matrimonio, il caratteristico cuore di edera all'ingresso della proprietà era diventato uno degli elementi più riconoscibili della dimora.

Il mistero sul prezzo di vendita

A suscitare curiosità è soprattutto il valore economico dell'immobile. Le dimensioni della proprietà, la posizione privilegiata nel cuore di Città Alta e il prestigio storico dell'edificio ne fanno una residenza difficilmente paragonabile alle altre presenti sul mercato bergamasco. Già in passato erano circolate indiscrezioni sulla possibile vendita del palazzo, accompagnate da valutazioni milionarie mai confermate ufficialmente. La nuova proposta immobiliare mantiene riservato il prezzo. A incidere sulla valutazione saranno anche le caratteristiche architettoniche, le condizioni degli ambienti e i costi di manutenzione di una proprietà di queste dimensioni.

La ricerca di un acquirente internazionale

La scelta di affidare la commercializzazione a Christie's apre la proprietà a una platea internazionale di potenziali acquirenti. L'eventuale passaggio di proprietà segnerebbe un nuovo capitolo nella storia di uno degli edifici più rappresentativi di Città Alta, legato alla memoria di una famiglia che ha contribuito a portare il nome di Bergamo nel mondo della moda internazionale.