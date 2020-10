Roma: rapinavano prostitute lungo via Ardeatina, 4 arresti Calci, pugni e violenza sessuale contro due ragazze

I carabinieri hanno arrestato 4 persone, due in carcere e due agli arresti domiciliari. In manette sono finiti un ragazzo di origini indiane di 19 anni e tre 18enni di Roma, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina ai danni di due ragazze che si prostituivano straniere. Ad uno solo degli arrestati, viene contestato anche il reato di violenza sessuale.

In particolare, lo scorso mese di giugno, i giovani - in due distinte circostanze, agendo sempre di notte e in gruppo - hanno avvicinato due ragazze di origini straniere che si prostituivano lungo via Ardeatina, colpendole con calci e pugni e minacciandole di morte per farsi consegnare la borsetta o direttamente il denaro provento della loro attivita', circa 300 euro.

Il mese di luglio successivo, il "branco", con le stesse modalita', ha messo a segno la terza rapina, ai danni delle stesse vittime, a cui hanno sottratto circa 400 euro. In un caso, uno dei giovani rapinatori ha anche costretto una vittima a subire atti sessuali. (ITALPRESS).