Guerriglia a Firenze, 4 arresti e 20 denunce Lo ha detto il primo cittadino Dario Nardella

"La regia dietro la manifestazione di ieri? Ovviamente la Digos sta indagando, mi risulta che al momento ci siano quattro arresti e una ventina di denunce". Lo ha detto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella tornando sugli scontri avvenuti ieri sera. "La cosa complicata di questo tipo di manifestazioni e' che non c'e' una vera e propria testa. Bisogna cominciare a prendere sul serio, ancora di piu', questo modo di manifestare perche' non c'e' una sola regia. Si butta il manifesto nella mischia della rete e si vede cosa si raccoglie. C'era un misto di ultras, di anarchici, di estremisti di destra, di antagonisti, che si mischiavano anche con manifestanti pacifici e che appena hanno visto la situazione si sono dileguati. E' successo tutto questo ed e' difficile anche individuare dei responsabili che siano a monte. Vedremo almeno le responsabilita' individuali, come questo ragazzo che ha buttato le molotov", ha aggiunto.

"I danni non sono irrimediabili, pero' si parla di telecamere distrutte, un semaforo divelto, tutte le fioriere devastate. Mi auguro che questi teppisti paghino per quello che hanno fatto, perche' non hanno fatto male solo alla citta' ma anche alle persone che in questo periodo stanno soffrendo e che stanno manifestando con dolore la loro condizione. Questa gente non la vogliamo vedere e forse ci dobbiamo interrogare su quale societa' stiamo costruendo", ha concluso Nardella. (ITALPRESS).