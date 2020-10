Carabiniera ferita: in ospedale a Nuoro, non è grave Nel corso di una rapina

E' stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro la carabiniera ferita nel corso di una rapina a Fonni. La giovane era alla guida dell'auto di servizio per un normale servizio di controllo. Da quanto si apprende, la pattuglia e' stata colta di sorpresa dai rapinatori che, per coprirsi la fuga dopo il colpo all'ufficio postale hanno esploso diverso colpi di arma da fuoco. Uno ha colpito alla gamba la militare. Immediati sono scattati i soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale. Nel frattempo è caccia all'uomo nel Nuorese per intercettare i rapinatori in fuga.

La giovane - 25 anni - è stata ferita poco sopra la caviglia. Il proiettile ha bucato la portiera dell'auto dei carabinieri per cui si presume che sia stato sparato con un fucile anche se, al momento, gli inquirenti stanno ancora eseguendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Illeso l'altro militare che era in pattuglia con la carabiniera ferita.

"Un forte abbraccio e l'augurio di pronta guarigione alla carabiniera rimasta ferita oggi a Fonni, nel Nuorese. E' un fatto gravissimo. Mi auguro vengano presto assicurati alla giustizia gli autori di questa grave azione e puniti severamente con il massimo della pena. Vicinanza e il piu' sentito ringraziamento all'Arma dei carabinieri che e' sempre in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza, mettendo anche a repentaglio la vita dei proprio uomini e delle proprie donne". Lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia. "Seguo da vicino il corso delle operazioni", aggiunge.