Prostituzione: blitz in centro massaggi, una denuncia La titolare della struttura, situata a Sansepolcro (Arezzo) una 54enne cinese è stata segnalata

Sulla carta era un centro massaggi, in realta', secondo i carabinieri sarebbe stata una casa d'appuntamenti. La titolare della struttura, situata a Sansepolcro (Arezzo), una 54enne cinese gia' segnalata per fatti analoghi, e' stata denunciata in stato di irreperibilita' per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il blitz dei carabinieri nel centro massaggi ha permesso di riscontrare quanto gia' ipotizzato nella fase investigativa e cioe' che all'interno della struttura sarebbero stati forniti ai clienti servizi diversi rispetto ad un centro estetico. Gli accertamenti erano scattati a causa di un sospetto via vai di persone nel centro. Sono cosi' stati organizzati mirati appostamenti ed effettuate ricerche sul web. All'uscita del locale i militari hanno fermato e ascoltato piu' clienti - molti provenienti anche da fuori regione - avendo cosi' la conferma dei sospetti.