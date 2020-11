Trapani, partorisce in casa e getta neonato dalla finestra Arrestata a Trapani una 17enne

Una ragazza di 17 anni ha lanciato dal quinto piano il neonato che aveva appena partorito in casa, uccidendolo. E' successo a Trapani, la ragazza è stata arrestata.Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avevano visto il corpicino del piccolo, in strada.

In serata, alla presenza del difensore, sono state raccolte le sue dichiarazioni: ha ricostruito i fatti, confermando la sua responsabilità ed affermando di aver compiuto il gesto in quanto, a suo dire, sconvolta dall’inaspettato parto e non cosciente del suo stato di gravidanza.Alla luce degli elementi raccolti, al termine degli adempimenti, la minore veniva quindi tratta in arresto per il reato di omicidio e momentaneamente piantonata presso l’ospedale di Trapani in attesa del trasferimento in struttura idonea.