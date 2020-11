Rimpatriato tunisino per motivi di sicurezza dello Stato Il 23enne era stato segnatalo dall'intelligence nazionale come elemento salafita radicale

ROMA (ITALPRESS) - Rimpatriato in Tunisia il 6 novembre scorso, un cittadino tunisino, B.F., di 23 anni, sbarcato a Pantelleria (Trapani) lo scorso 10 ottobre insieme ad altri 43 stranieri e successivamente trasferito su una nave quarantena ancorata ad Augusta (Siracusa). Lo rende noto il Ministero dell'Interno, sottolineando in una nota che il 23enne e' stato allontanato dal territorio nazionale in esecuzione del provvedimento di respingimento adottato dal questore di Siracusa.

Il cittadino tunisino era stato segnalato dall'intelligence nazionale come elemento salafita radicale. Salgono cosi' a 507 le espulsioni/allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato eseguiti dal 2015 a oggi, dei quali 46 nel 2020. Nel 2019 sono stati eseguiti 98 allontanamenti, nel 2018 sono stati 126. Nel 2017 erano stati eseguiti 105 allontanamenti

66 nel 2016 e sempre 66 nel 2015.

(ITALPRESS).