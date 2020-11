Covid: a Potenza attiva tenda 'drive in' della marina militare A poche centinaia di metri dall'ospedale San Carlo

E' attiva da questa mattina la postazione allestita dalla marina militare e dalla protezione civile nei pressi dell'ospedale da campo a Potenza, a poche centinaia di metri dall'ospedale 'San Carlo'. Ogni giorno verranno sottoposti a tampone nella modalita' "drive in", cioe' stando seduti nella propria auto, un centinaio di persone al giorno. Si tratta di nominativi segnalati direttamente dall'Asp: sintomatici, persone in quarantena, contatti stretti di contagiati o in attesa di test di conferma. Una struttura simile entrera' in funzione a giorni anche a Matera, nei pressi dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'.