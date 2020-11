Ferito a colpi di pistola ad Asti, morto dopo 3 settimane Era stato ferito da un colpo di pistola

E' deceduto all'ospedale di Asti il 39enne di origini albanesi che lo scorso 24 ottobre era stato ferito da un colpo di pistola esploso da un'auto in corso in corso Matteotti. Sottoposto a due interventi chirurgici, l'uomo e' morto all'ospedale per il sopraggiungere di alcune complicazioni. Si aggrava dunque la posizione di Natalizi Gilmond, il pregiudicato accusato dai carabinieri di avere fatto fuoco contro il connazionale.