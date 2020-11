Esonda torrente Peschiera nel Catanese, si contano i danni Paura poco prima dell'alba nella frazione Capomulini

Momenti di paura misti a forte panico, poco prima dell'alba, nella frazione di Capomulini, ad Acireale, nel Catanese, a causa dell'esondazione del torrente Peschiera che ha invaso alcune abitazioni che insistono in via Rapallo. A determinare lo straripamento, secondo i primi rilievi, sarebbe stato un ingente quantitativo di canne che ha ostruito il canale del torrente, incapace, a quel punto, di accogliere l'acqua piovana che, tutto sommato, non e' che fosse risultata particolarmente intensa, ma sicuramente in grado di potere essere smaltita senza procurare danni di sorta.

All'intervento dei vigili del fuoco, la cui sala operativa e' stata allertata alle 4 circa, ha fatto immediatamente seguito quello del sindaco, Stefano Ali', rimasto sul posto per oltre 10 ore, degli assessori Mario Di Prima e Daniele La Rosa, delegati rispettivamente a Polizia municipale ed Ambiente, nonche' dei dirigenti dell'Area Tecnica, della Protezione civile e della stessa Polizia municipale.

Avviate le indagini per accertare eventuali responsabilita' a carico di chi, presuntivamente, avrebbe neutralizzato l'efficacia del canale, determinando di fatto l'esondazione. La situazione e' tornata alla normalita' soltanto nella tarda mattinata (ITALPRESS).