Maltempo, violento nubifragio a Crotone Allagato il centro, le principali strade e la periferia

Un violento nubifragio ha colpito Crotone. Diverse persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l'acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati. La pagina social del comune di Crotone invita i cittadini a non uscire di casa per non ostacolare i soccorsi. Allagati sia il centro, con le principali strade, che le periferie.

