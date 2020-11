Maltempo, domani allerta rossa in Calabria Nel crotonese la situazione più critica

Previste mareggiate lungo le coste esposte. Dal pomeriggio-sera di oggi si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, in estensione alla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', locale attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e' stata valutata per domani, domenica 22 novembre, allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria e allerta arancione sul settore costiero della Basilicata, sul resto della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Valutata allerta gialla su buona parte dell'Abruzzo e sui restanti territori di Basilicata e Sicilia.