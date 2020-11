Attentato dinamitardo contro auto nel Gargano, un arresto Resta ancora ignoto il movente

Un giovane di 31 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia) con numerosi precedenti è stato arrestato perché ritenuto responsabile dell'attentato dinamitardo compiuto il 16 novembre scorso che ha distrutto un'auto Polo parcheggiata in localita' Patariello, nel comune Foggiano. L'uomo fino al mese scorso era sottoposto agli arresti domiciliari per lesioni personali. Resta ancora ignoto il movente dell'attentato. Fondamentali ai fini investigativi sono stati i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Quella sera i carabinieri hanno individuato a breve distanza dal luogo dell'attentato un'autovettura compatibile con quella inquadrata dalle telecamere, a bordo della quale si trovava l'indagato in compagnia di un'altra persona, non ancora identificata. I due, per sfuggire al controllo dei militari, sono fuggiti causando un incidente stradale con un'altra autovettura ed abbandonando il veicolo sul posto.