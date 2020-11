Milano: sradicato con furgone sportello bancomat da filiale Uno sportello bancomat e' stato rubato nella notte in via Nicola Romeo, quartiere Gratosoglio

Uno sportello bancomat e' stato rubato nella notte a Milano in via Nicola Romeo, quartiere Gratosoglio. Intorno alle 4.30 i malviventi hanno prima infranto la vetrina della filiale al civico 7 del Banco Bpm e poi collegato con dei cavi la cassa autonoma a un furgone. A quel punto hanno messo in moto il mezzo e sradicato lo sportello dal muro. Lo hanno poi caricato sul furgone e si sono allontanati. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Ancora da quantificare l'importo del contante contenuto all'interno della cassaforte dello sportello.