Droga: sorpreso con un etto di cocaina, arrestato Arrestato A Forli' l'aveva nascosta nelle mutande

Aveva un etto circa di cocaina nelle mutande. E' quanto trovato e sequestrato dai carabinieri di Forli' durante una perquisizione personale nei confronti di un 51enne, incensurato, fermato sabato sera scorsa mentre procedeva a velocita' sostenuta al volante di un'auto. L'eccessivo nervosismo mostrato dall'uomo di fronte ai militari li ha indotti a perquisire veicolo e automobilista. E proprio nella biancheria intima dell'uomo e' stato trovato un sacchetto di cellophane contenente 107 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare tutto l'occorrente per tagliare e confezionare lo stupefacente. L'uomo e' stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento e' stato convalidato dalla magistratura che ha disposto per il 51enne, in attesa del processo, l'obbligo di dimora.