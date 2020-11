Maltempo Sardegna, Lamorgese"Vicina a famiglie delle vittime" Sono stati 250 i soccorsi effettuati dai vigili del fuoco in tutta la regione da inizio emergenza

"Sono vicina alle famiglie delle vittime e alle comunita' gravemente colpite". Cosi', in merito all'ondata di maltempo che ha investito la Sardegna causando ingenti danni e anche la morte di tre persone, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha rivolto un ringraziamento "a Vigili del fuoco, prefettura di Nuoro, Forze di polizia, Protezione civile, e sindaci al lavoro per i soccorsi".

A Bitti, in provincia di Nuoro, squadre e ruspe dei vigili del fuoco sono al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati dalla furia dell'acqua e del fango nel centro del paese. Sono stati 250 i soccorsi effettuati in tutta la Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Lo rendono noto i Vigili del fuoco.

