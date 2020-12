Droga: Cc Ferrara, operazione"Sottobosco, 22 condanne Le indagini hanno portato a 76 anni 10 mesi e 6 giorni di reclusione e 343.200 euro di multe

Si e' conclusa con 22 condanne l'operazione antidroga "Sottobosco" dei carabinieri di Ferrara relativa ad un'organizzazione di trafficanti internazionali di stupefacenti, formata da cittadini albanesi e marocchini. Le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ferrara, partite nell'estate 2018 e coordinate dal sostituto procuratore della Dda di Bologna Roberto Ceroni, hanno portato a complessivi 76 anni 10 mesi e 6 giorni di reclusione e 343.200 euro di multe. Le condanne piu' pesanti sono state comminate a Jarmouni Mostafa' (5 anni di reclusione e 20.000 euro di multa), seguito da Alushku Klodian ed i fratelli Dervishi (per ognuno 4 anni e 10 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa). Dopo gli arresti, avvenuti nella prima fase delle indagini, gli indagati erano tornati in liberta'.

Dopo l'esecuzione delle carcerazioni, l'Alushku si rivolse ai due fratelli albanesi Devishi Haxhi e Defrim, dai quali pretendeva il pagamento della droga, a loro consegnata prima dell'arresto e sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri di Ferrara. Nell'impossibilita' di far fronte all'impegno economico, derivante dal traffico illecito e conoscendo lo spessore criminale e pericolosita' del loro interlocutore, i due fratelli albanesi decisero di presentarsi in caserma dai carabinieri per denunciare l'estorsione in atto nei loro confronti, chiedere di finire sotto tutela. L'insolito sodalizio, tra criminalita' albanese e marocchina, come emerse dalle indagini degli inquirenti, aveva portato ad una gestione collettiva dell'importazione da Amsterdam, via Pisa, di ingenti partite di cocaina, che venivano distribuite nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, e che avevano fruttato agli indagati oltre 12 milioni di euro. L'operazione permise di procedere, oltre agli arresti dei 22 indagati, anche al sequestro di ben 7 kg di cocaina e 28mila euro in contanti. Per l'arresto dei trafficanti nel 2018 vennero impiegati 140 carabinieri, 3 unita' cinofile e un elicottero, che operarono nelle province di Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Mantova, Brescia, Pisa, Firenze ed Agrigento.