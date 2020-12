Giustizia: a Palermo flashmob dei magistrati onorari Per denunciare la mancata stabilizzazione

Toga, codice e una rosa rossa: e' andato in scena stamattina il flashmob dei magistrati onorari di Palermo - i "precari della giustizia" si definiscono - per denunciare la mancata stabilizzazione, l'assenza di contributi previdenziali, il mancato riconoscimento di ferie, malattia e maternita'. Un flashmob ispirato allo "sciopero del pane e delle rose" del 1912, quando i lavoratori di una industria tessile di Lawrence, negli Usa, protestarono contro la riduzione del salario e le condizioni lavorative, con questo slogan che, appunto, esplicitava "la rivendicazione dei diritti collaterali alla corresponsione del salario. Non solo il pane - dice il vice procuratore onorario Giulia Bentley - ma anche le tutele nel nostro caso".