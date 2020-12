Abusi in inchiesta droga, interrogatorio garanzia pusher Nell'inchiesta indagati poliziotti e dirigente di commissariato

Si e' svolto stamattina nel Palazzo di Giustizia di Torino l'interrogatorio di garanzia del pusher marocchino colpito ieri da un provvedimento di custodia cautelare nell'indagine che ha portato anche alla sospensione dal servizio di tre poliziotti e della dirigente del commissariato Dora Vanchiglia. L'uomo risulta indagato per episodi di droga e corruzione. Il suo difensore, l'avvocato Stefania Rullo, ha chiesto al giudice la revoca della misura per "mancanza di gravi indizi di colpevolezza". Gli agenti di polizia sono stati chiamati in causa dalla procura perche' avrebbero esercitato pressioni indebite sul marocchino nel tentativo di trasformarlo in un loro confidente.