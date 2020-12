Tragico incidente in tangenziale a Milano: famiglia distrutta Morti la mamma, il papà e figlia di 12 anni, in condizioni disperate gli altri due figli

Famiglia distrutta in un incidente avvenuto ieri sera sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano, nel territorio del Comune di Rozzano. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale.

I primi accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che una BMW 218D, condotta dal quarantunenne H.Z., residente a Milano, che percorreva la corsia centrale, ha tamponato con la parte anteriore sinistra la parte posteriore destra di un'auto Honda Jazz, che percorreva la stessa corsia condotta da un cittadino ecuadoregno C.F. di 41 anni. L'uomo, residente a Milano, trasportava l'intera famiglia.

A causa dell'urto l'Honda Jazz e' finita trasversalmente sulla corsia di sorpasso. A questo punto e' sopraggiunta una Mercedes C 220, condotta da P.M. di 41 anni, residente in provincia di Milano, che ha investito l'Honda Jazz. In seguito all'urto e' morta sul posto una donna di 39 anni, la moglie del conducente.

Una seconda passeggera, la figlia di 12 anni, e' deceduta all'Ospedale San Paolo di Milano.

Mentre, poco dopo la mezzanotte, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a causa delle lesioni riportate e' morto anche il conducente del veicolo. Gli altri due passeggeri dell'Honda Jazz di 16 e 10 anni, figli della coppia deceduta, sono ricoverati presso il Policlinico di Milano e gli Ospedali Riuniti di Bergamo entrambi in codice rosso.

Il conducente della BMW 218 e' stato trasportato in codice giallo presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici dei conducenti, i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dall'autorita' giudiziaria, che ha disposto l'autopsia.

Dell'avvenuto decesso dei cittadini ecuadoregni e' stata data informazione alle Autorita' consolari di quello Stato e sono in corso le ricerche volte al rintraccio di eventuali parenti presenti sul territorio nazionale, tenuto conto che le vittime erano residenti nel territorio del Comune di Milano da tempo.

(ITALPRESS).