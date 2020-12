Trema la terra in provincia di Foggia Sisma di magnitudo 3.3. Nessun danno ma tanto spavento

Una scossa di terremoto con epicentro a 14 km da Foggia in località Amendola è stata avvertita in diversi comuni della capitanata. Il sisma alle 19.31 di ieri. Profondità 9 chilometri con coordinate geografiche (lat, lon) 41.5, 15.7. E' quanto stabilito dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ad avvertirla sono stati in tanti sia nella città di Foggia che nei comuni limitrofi Orta Nova, Carapelle, Castelluccio dei Sauri e nella fascia del Gargano e Monti Dauni. Nessu danno a persone o cose ma solo un forte spavento.